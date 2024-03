“Ha cancellato tutti i post”. Il mistero del presunto amante di Letizia di Spagna

Lo scorso dicembre la corte spagnola venne travolta dallo scandalo: l’ex cognato della regina Letizia, Jaime Del Burgo, affermò di aver avuto con lei una liaison che sarebbe andata avanti anche durante il fidanzamento e il matrimonio con Re Felipe VI. Il Palazzo reale tenne le distanze dai pettegolezzi, come quasi sempre accade in questi casi, ma il silenzio non bastò a frenare le indiscrezioni. Ora Del Burgo è tornato alla ribalta con un gesto piuttosto eclatante che, però, non contribuisce affatto a fare chiarezza sulla vicenda.

Tanti post, una foto e un libro

“Amore, indosso la tua pashmina. È come sentirti al mio fianco. Si prende cura di me. Mi protegge. Conto le ore finché non ci rivedremo. Amando te. Fuori di qui” . Questo è uno dei post che tra il 2 e il 3 dicembre 2023 l’avvocato e imprenditore Jaime del Burgo scrisse su X per rivelare al mondo la presunta relazione che aveva avuto con Letizia di Spagna. La foto che completava il messaggio ritraeva la Regina, incinta, intenta a farsi un selfie allo specchio con indosso la pashimina nera che sarebbe appartenuta all'uomo.

Il 4 dicembre i post furono rimossi, ma ormai erano diventati virali (quello citato aveva raggiunto 12 milioni di visualizzazioni, puntualizza il giornale Elle) ed erano stati ripresi dai giornali di mezzo mondo. Ad aggravare la situazione fu il legame di parentela acquisita tra i due. Del Burgo, infatti, è stato sposato con Telma Ortiz, sorella di Letizia, dal 2012 al 2016. Del Burgo non si limitò a raccontare sui social questa vicenda tutta da dimostrare: il 21 novembre scorso, pochi giorni prima della pubblicazione dei post, era uscito il libro “Letizia y yo”, scritto dal giornalista Jaime Peñafiel.

Stando alle rivelazioni dell’uomo, contenute nell’opera, la presunta liaison con Letizia non sarebbe stata lineare, ma si sarebbe svolta in diverse tappe, tra alti e bassi, fasi di allontanamento a cui corrispondeva un nuovo riavvicinamento: nel 2000 i due si sarebbero incontrati per la prima volta. All’epoca Letizia aveva 28 anni ed era una giornalista con una splendida carriera davanti a sé. La relazione si sarebbe concretizzata durante un viaggio a Venezia.

Nel 2002 Del Burgo sarebbe stato pronto a fare la proposta di matrimonio alla presunta amante, durante una serata all’Hotel Ritz, ma le cose non sarebbero andate come previsto: “Aveva in tasca un anello di fidanzamento, però non glielo diede, perché Letizia gli rivelò di aver incontrato l’uomo che le avrebbe cambiato la vita: Felipe di Borbone e di Grecia” , ha scritto Peñafiel nel suo libro. Deluso e sconfitto Del Burgo avrebbe taciuto sui suoi progetti di matrimonio e da quel momento con la futura Regina sarebbe nata una “complice amicizia”.

Il primo novembre 2003 la Casa Reale di Spagna annunciò il fidanzamento di Felipe e Letizia. Il 22 maggio 2004 la nuova coppia reale convolò a nozze nella Cattedrale dell’Almudena. Il matrimonio sarebbe uno dei momenti più scottanti dell’intera storia: Del Burgo sarebbe stato inserito nella lista dei testimoni della sposa e sarebbe diventato amico di Felipe. Non solo: avrebbe aiutato Letizia a preparare il contratto prematrimoniale e avrebbe anche prestato del denaro alla famiglia Ortiz per acquistare gli abiti da cerimonia, perché l’ex Re “Juan Carlos si rifiutò di pagare le spese o di fare a metà con me”.

Maternità surrogata?

Se questo fosse un film potremmo inserire proprio qui la fine del primo tempo. Dopo il royal wedding, infatti, sarebbero passati circa sedici anni prima che la futura sovrana e Jaime riprendessero la loro sempre presunta liaison. Nel luglio 2010 Letizia, all’epoca Principessa delle Asturie e madre delle principesse Leonor e Sofia, avrebbe invitato Jaime Del Burgo a passare un fine settimana al Palazzo della Zarzuela. Per caso si sarebbero ritrovati su un’amaca vicino alla piscina: “Letizia mi ha detto ‘ti amo’ e io ho risposto ‘ti amo’” , ha rivelato Del Burgo nel libro.

Sempre sul social l’uomo ha ricordato che l’ultima volta in cui si sarebbero confessati i loro sentimenti risalirebbe al 20 maggio 2004, ovvero due giorni prima delle nozze reali, nell’esclusivo ristorante di Madrid El Latigazo. Da quel giorno alla Zarzuela la storia d’amore sarebbe ricominciata: “Pensammo di scappare, parlammo del suo divorzio, della custodia delle bambine”. L’idea sarebbe stata quella di trasferirsi a New York e avere un figlio “utilizzando una madre surrogata a Los Angeles”.

Nell’agosto 2011 l’ultimo atto: Letizia avrebbe troncato all’improvviso la relazione con una telefonata dal tono perentorio: “Non possiamo continuare a vederci”. Sempre stando ai racconti dell’ex cognato, ci sarebbe stato un unico litigio con l'allora principessa in più di dieci anni: “Vidi sul giornale che baciava Felipe. Le chiesi: ‘Cos’è questo?’. ‘L’ho fatto per proteggerci’, rispose lei. Le credetti”.

L'ombra della Regina

Nel 2012, dopo due mesi di fidanzamento, Jaime sposò Telma, la sorella di Letizia. Il matrimonio, celebrato in Italia, finì con un divorzio nel 2016, ma la coppia si era già separata consensualmente nel 2014. Secondo le rivelazioni di Del Burgo il rapporto con Telma sarebbe stato “una battaglia persa” , anche perché la Regina sarebbe stata una presenza ingombrante fin dal giorno delle nozze: “Letizia è venuta da me per congratularsi e mi ha sussurrato all’orecchio: ‘Torneremo insieme’”.

Nel dicembre 2023 l’ex cognato della Regina, che ora ha due figli e vive nel Regno Unito con la seconda moglie, l’avvocatessa Lucia Diaz Liljestrom, sostenne anche di aver ricevuto minacce di morte a causa delle sue rivelazioni e puntualizzò: “Non cambio una virgola, la verità è quella che è”. L’uomo disse anche, come riporta Oggi.it, che i servizi segreti sarebbero entrati in casa sua per sottrargli le prove della relazione con Letizia, ma lui avrebbe ancora a disposizione tutto il materiale, immagini, filmati e messaggi.

#IoSoConLetizia

Dopo la burrasca mediatica i social si schierarono in favore della Regina di Spagna. La scrittrice Anna Guirguì, come riporta il magazine Elle, coniò anche un hashtag, #yoconletizia, ovvero #iostoconletizia per protestare contro ciò che molte donne definirono un vero e proprio atto di violenza psicologica contro la sovrana, di bullismo e di sessismo. Sui giornali circolò l’indiscrezione secondo cui a mettere in moto la macchina del fango contro Letizia sarebbe stato Juan Carlos di Spagna. Il motivo? La vendetta. L’ex Re riterrebbe la nuora responsabile del suo esilio. Da tempo, poi, i tabloid raccontano della presunta ostilità che Juan Carlos nutrirebbe nei confronti della sovrana a causa delle sue origini borghesi.

Dov’è Del Burgo?

Jaime Del Burgo non ha portato prove, almeno finora, a sostegno del suo racconto. La foto di Letizia incinta potrebbe non essere una valida dimostrazione: non possiamo essere certi che la donna incinta sia davvero lei, l’ex cognato non ha chiarito quando e dove sarebbe stata scattata la fotografia e non possiamo escludere che sia entrato in possesso di un’immagine privata della Regina, o addirittura un falso. In ognicaso non vi è nulla, in quello scatto, che colleghi Letizia a lui. Neppure la pashmina, perché nessuno può confermare che appartenga a Del Burgo. Abbiamo solo le sue dichiarazioni in merito.

Persino la storia della maternità surrogata risulta piuttosto bizzarra, un dettaglio che sembrerebbe non avere una logica nel quadro d’insieme. A rendere tutto ancora più strano e fumoso è l’ultimo (per ora) capitolo di questa vicenda, riportato dal Daily Mail: “L’ex cognato della Regina Letizia…ha misteriosamente cancellato tutti i suoi post su X” . Per la verità quelli su Letizia erano già stati rimossi il 4 dicembre scorso, ma ora il profilo risulta completamente vuoto. C’è anche un particolare interessante e allo stesso tempo surreale. Del Burgo avrebbe eliminato i messaggi “dopo aver dato alla Casa Reale e al presidente spagnolo Pedro Sànchez un ultimatum di 48 ore per dire che le sue dichiarazioni erano ‘non vere’”.