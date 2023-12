“Una vendetta”. L'ombra di Juan Carlos dietro lo scandalo: cosa succede alla regina Letizia

L’ex re Juan Carlos, oggi in esilio ad Abu Dhabi, potrebbe essere la mente dietro lo scandalo che ha coinvolto la regina Letizia di Spagna. Secondo “El Mundo” il padre di Felipe VI e la sua cerchia di fedelissimi avrebbero avuto un ruolo centrale nella diffusione della notizia secondo la quale Letizia avrebbe avuto una relazione, continuata anche dopo il matrimonio, con il suo ex cognato, Jaime De Burgo. Juan Carlos avrebbe architettato questo piano subdolo per danneggiare la monarchia spagnola. Una vendetta in piena regola contro suo figlio.

Lo scandalo

“Ero l’amante” di Letizia Ortiz, “volevamo fuggire” , ha dichiarato Jaime del Burgo, ex cognato della Regina (è stato sposato con la sorella, Telma Ortiz, dal 2014 al 2016) all’inizio del dicembre 2023. L’uomo sostiene che la presunta relazione sarebbe iniziata prima del fidanzamento di Letizia con l’allora erede al trono spagnolo Felipe, si sarebbe interrotta con il royal wedding, nel 2004, ma nel 2010 sarebbe ricominciata. Solo nell’agosto del 2011 la sovrana avrebbe chiuso bruscamente la storia con una telefonata: “Non possiamo continuare a vederci”.

Le affermazioni di Jaime del Burgo, contenute nel libro “Letizia y yo”, (21 novembre 2023), scritto dal giornalista Jaime Peñafiel e in una serie di post su X, poi rimossi, hanno fatto scoppiare uno scandalo alla corte spagnola. Come c’era da aspettarsi la Casa Reale non ha commentato la vicenda, mantenendo il basso profilo richiesto in casi simili e sperando che l’uragano mediatico si placasse da solo, con il passare del tempo.

Non è accaduto, anzi, il giornale “El Mundo” ha riportato delle indiscrezioni clamorose che, se venissero confermate, rappresenterebbero una sorta di scandalo nello scandalo. Molti si sono chiesti per quale motivo Jaime del Burgo si sarebbe deciso a raccontare proprio ora questa pretesa storia d’amore con la regina Letizia, peraltro non suffragata da prove, almeno per il momento. La spiegazione sarebbe una sola: la vicenda, vera o falsa che sia, farebbe parte di un complotto organizzato dall’ex Re Juan Carlos e dalla sua cerchia di alleati.

La vendetta contro Felipe e Letizia

Secondo “El Mundo” Juan Carlos avrebbe studiato e messo in atto una “vendetta per danneggiare Letizia e Re Felipe” . Ci sarebbe lui dietro lo scandalo che ha travolto la regina Letizia. Sempre lui, insieme ai suoi fedelissimi, avrebbe deciso tempi e modi per far esplodere la bomba mediatica. A tal proposito l’editorialista del quotidiano, Federico Jiménez Losantos ha scritto che proprio l’entourage dell’ex Re “è responsabile della diffusione delle informazioni relative a una presunta relazione tra Letizia e Jaime del Burgo”. Si tratterebbe “dell’ennesima campagna orchestrata contro Felipe”. La tesi è stata ripresa da molti giornali, tra cui il Times e La Nacion, che le hanno dedicato ampio spazio.

Perché Juan Carlos avrebbe attuato una vendetta che potrebbe avere ripercussioni sul suo stesso figlio? Secondo il Telegraph sarebbe “dispiaciuto per essere stato escluso dalla famiglia reale” dopo l’abdicazione, nel 2014 e lo scandalo di corruzione che lo ha portato a scegliere la via dell’esilio. Sarebbe anche “particolarmente ferito per non essere stato invitato alla cerimonia del 31 ottobre in cui…la nipote Leonor ha giurato sulla Costituzione in Parlamento, diventando a tutti gli effetti l’erede al trono”.

Tra l’ex sovrano e il figlio i rapporti sarebbero molto tesi, ma con la nuora l’astio sarebbe arrivato al culmine. Juan Carlos, ha scritto il Times, considererebbe Letizia alla stregua di “una nemica”, una donna con troppo potere e la incolperebbe del suo allontanamento dalla Casa Reale di Spagna. La rabbia dell’ex Re sarebbe così forte da averlo spinto a infangare la famiglia da cui lui stesso proviene e la corona che anche lui ha portato, che ora appartiene a suo figlio e un giorno sarà della principessa Leonor.