Tradimento con l'ex cognato, bufera sulla regina Letizia: "Ero il suo amante..."

La regina Letizia di Spagna è sempre molto attenta alla sua immagine e l’impressione, ogni volta che compare in pubblico, è che ogni sua parola sia stata soppesata prima di essere pronunciata e ogni gesto curato nei minimi dettagli. La vita di Letizia ricorda, per certi versi, una fiaba: la commoner, giornalista, che sposa un principe e poi diventa sovrana, adattandosi perfettamente al suo ruolo. A infrangere questa specie di sogno nella realtà è arrivato l’ex cognato della Ortiz che ha rivelato, nel modo più banale possibile, ovvero tramite un post social subito rimosso e in un libro, di essere stato il suo amante.

La regina di Spagna ha avuto un amante?

Tra il 2 e il 3 dicembre scorso su X dall’account dell’ex cognato di Letizia di Spagna, Jaime Del Burgo, sono partiti dei tweet apparentemente piuttosto strani. In uno di questi, sotto la foto della Regina incinta che si scatta un selfie, c’era scritto: “Amore, indosso la tua pashmina. È come sentirti al mio fianco. Si prende cura di me. Mi protegge. Conto le ore finché non ci rivedremo. Amando te. Fuori di qui”. I post sono diventati virali, visualizzati addirittura più di un milione di volte. Il 4 dicembre 2023 sono stati rimossi. Il danno, però, era fatto, benché molti utenti abbiano messo in discussione la veridicità dell’account e dei messaggi.

Ma questo è niente. Alle frasi sibilline sul social si sono aggiunte delle rivelazioni, molto più circostanziate, sul libro “Letizia y yo”, (21 novembre 2023) del giornalista Jaime Penafield. Nell’opera Del Burgo, figlio del primo presidente del Governo Forale di Navarra dopo la fine del regime franchista, sostiene di aver avuto una relazione con Letizia prima e dopo il suo matrimonio con Felipe VI, avvenuto nel 2004.

L’uomo, che è stato sposato con la sorella della sovrana, Telma Ortiz, dal 2014 al 2016 e ora vive in Svizzera con la seconda moglie, l’avvocatessa Lucia Diaz Liljestrom, ha raccontato che la sua presunta relazione clandestina con Letizia sarebbe iniziata nel 2002. Nel 2004 Jaime sarebbe stato sul punto di chiedere in sposa l’amante nel giardino dell’hotel Ritz: “Aveva in tasca un anello di fidanzamento, però non glielo diede, perché Letizia gli rivelò di aver incontrato l’uomo che le avrebbe cambiato la vita: Felipe di Borbone e di Grecia”.

Da quel momento il rapporto tra i due sarebbe trasformato in una “complice amicizia” , destinata, però, a non durare molto. Un giorno del 2010, svela ancora il libro, Jaime e Letizia si sarebbero ritrovati “uno di fronte all’altra sulla stessa amaca, nel giardino della casa di Del Burgo. “Letizia mi ha detto ‘ti amo’ e io ho risposto ‘ti amo’" . La scintilla sarebbe scoppiata di nuovo e la Regina, all’epoca già madre di Leonor e Sofia, avrebbe promesso al presunto amante di fuggire insieme negli Stati Uniti e avere un figlio “utilizzando una madre surrogata a Los Angeles” .

Il Palazzo tace

Nonostante le promesse di una vita insieme, Letizia si sarebbe lasciata fotografare mentre baciava il marito, Felipe. Jaime avrebbe chiesto spiegazioni e lei si sarebbe difesa: “Dovevo farlo per proteggerci” . Infine, nell’agosto 2011, la Regina avrebbe scritto la parola fine sulla relazione clandestina con una telefonata: “Non possiamo continuare a vederci” . Jaime Del Burgo sarebbe pronto a dimostrare l’autenticità delle sue dichiarazioni tramite “foto, video e messaggi” che sarebbero in suo possesso.