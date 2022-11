"Ha fatto il saluto romano". Nuova indiscrezione su Enrico Montesano

Non si placa la polemica su Enrico Montesano dopo la sua esclusione da Ballando con le stelle a causa dell'utilizzo della t-shirt logata della X Mas durante le prove. Una polemica esplosa a scoppio ritardato e nata sui social che ha messo in imbarazzo la Rai, anche perché il contenuto finito sotto accusa era registrato, pertanto è passato sotto gli occhi di molte persone prima di finire in onda nel sabato sera di Rai1. L'avvocato di Enrico Montesano sta raccogliendo prove sull'illegittimità dell'esclusione dalla gara per tutelare il buon nome del suo assistito, ma intanto dalla Rai emergono nuovi dettagli che potrebbero aggiungere elementi (se provati) a supporto della decisione Rai.

L'agenzia Ansa, infatti, ha rivelato che fonti interne hanno riferito che all'inizio delle prove dell'ultima puntata di Ballando con le stelle, quella in cui l'attore ha indossato la maglia della X Mas, Enrico Montesano avrebbe fatto il saluto romano entrando nella sala. Ovviamente, queste affermazioni dovranno essere sostenute da prove video, che però la fonte Rai che ha parlato con l'Ansa dice che esistono e che sarebbero già in possesso della Rai. Al momento è ancora in corso l'istruttoria sulla vicenda che è costata al comico l'espulsione dal programma da parte dell'azienda, che ha definito "inaccettabile" la scelta di Montesano di presentarsi alle prove con la maglietta della X Mas.