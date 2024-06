"Ha più terre di Carlo III". Chi è il conte che ha comprato un palazzo per 40 milioni a Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Nelle ultime ore la vita e gli affari del conte Luca Rinaldo Contardo Padulli di Vighignolo stanno facendo notizia. L’uomo, 69 anni, avrebbe comprato un palazzo da 3mila mq, alto 8 piani, in via Bagutta 20, a Milano. L’immobile, che sarebbe costato 40 milioni di euro, si trova poco distante dal celebre Quadrilatero della moda. A colpire i media, però, non è stato solo l’acquisto, ma anche l’acquirente. In particolar modo gli anni della formazione e la sua ricchezza. Nel Regno Unito, infatti, il conte Padulli possiederebbe più terre di Carlo III.

Centomila immobili

Stando al Corriere.it il conte Luca Rinaldo Contardo Padulli di Vighignolo avrebbe già firmato il compromesso per l’acquisto del palazzo in via Bagutta, ma per il rogito, a quanto pare, se ne riparlerà il prossimo autunno. La proprietà dovrebbe andare ad aggiungersi ai centomila immobili che farebbero già parte dell’impero dell’aristocratico. Padulli ha origini italiane, milanesi per la precisione e dopo gli studi alla Bocconi è partito per Londra, dove ha ampliato il suo patrimonio: dal 1994 dirige la Albanwise Wallace Estates, che si è distinta tra le altre aziende agricole del regno.

Dalle sue fattorie nel Norfolk e nello Yorkshire arriva il 2% della produzione di patate di tutto il Paese e, secondo il Times, la sua fortuna annovera ben 12mila ettari di terreno nel Regno Unito, molti di più di quelli posseduti da Re Carlo III, dicono alcuni, mentre altri affermano che il valore di quest terre sarebbe pari a quello del Ducato di Lancaster. Il conte Padulli è anche socio di importanti aziende come Moleskine e Montedison. Unica nota stonata: il Times sostiene che la Albanwise Wallace Estate non sarebbe in regola per quel che riguarda l’adeguamento alle misure antincendio di diversi suoi edifici già affittati.

Le nuove norme sono state studiate dopo il terribile incendio della Grenfell Tower, a North Kensington, avvenuto il 14 giugno 2017. La tragedia costò la vita a 72 persone e 74 rimasero ferite. La Albanwise ha rispedito le accuse al mittente, ma stando alle indiscrezioni del Times alcuni inquilini dei palazzi appartenenti alla società avrebbero dovuto sborsare 50mila euro per iniziare i lavori di messa in sicurezza. Non è chiaro se questo denaro verrà restituito alle famiglie, ma La Repubblica.it sottolinea che la questione non dovrebbe essere così complicata, dato che nel 2023 la Albanwise avrebbe raggiunto i 20 milioni di profitti.

Una vita austera

Molti si chiederanno quale sia lo stile di vita di un uomo così ricco come Padulli. La risposta potrebbe sorprendere: l’aristocratico, infatti, condurrebbe un’esistenza molto tranquilla, discreta, a tratti perfino austera. Vive in una tenuta a Barton Bendish, nel Norfolk del XVI° secolo, è vero, ma gli insider dicono che avrebbe l’abitudine di viaggiare in Economy e non disdegnerebbe affatto i mezzi pubblici. Non solo: pare che per molti suoi spostamenti il conte usi ancora una Opel Corsa vecchio modello.

D’altro canto, però, l’uomo sarebbe un appassionato d’arte e un attento collezionista: nel 2017, ha riportato ancora il Corriere.it, Padulli avrebbe venduto al Getty Museum una serie di disegni di Goya, Degas, Michelangelo e Rubens. Prezzo: cento milioni di dollari. Il Times lo ha definito “uno degli uomini più ricchi della Gran Bretagna” e con l’acquisto del palazzo a via Bagutta il conte potrebbe mettere a segno un nuovo colpo: la proprietà, dicono i giornali, sarebbe destinata a ospitare un brand di lusso.

Potremmo dire che il nobiluomo sembrerebbe proprio uno scaltro investitore, poco incline agli sprechi, amante della bellezza elegante e non

ostentata, riservato, quasi sfuggente. Prova ne sarebbero anche le pochissime foto pubbliche che lo ritraggono. Il suo nome, però, è ben noto nel Regno Unito ed è diventato sinonimo di ricchezza e