La battaglia delle residenze tra Carlo e il principe: ora Harry rivuole Frogmore Cottage

Il principe Harry vorrebbe avere indietro Frogmore Cottage, la residenza donata dalla regina Elisabetta per il suo matrimonio con Meghan Markle. Non avrebbe mai perso la speranza di poter usare la casa per i suoi futuri viaggi a Londra. Sua Maestà, però, non avrebbe nessuna intenzione di accontentare il figlio. In fondo il duca non è più un “working member” della famiglia reale. Nonostante il rifiuto il principe non si sarebbe arreso, dicono le indiscrezioni: se non potrà riavere la sua ex dimora, ne troverà un’altra, anche se ciò volesse dire doversela pagare da solo.

Il turbamento di re Carlo III

Nel marzo 2023 Re Carlo III avrebbe chiesto a Harry e Meghan di portare via le loro ultime cose da Frogmore Cottage, la residenza in cui i duchi vivevano quando erano ancora al servizio della Corona britannica. Il proposito del sovrano, infatti, sarebbe quello di destinare la casa al principe Andrea, il quale non potrebbe più permettersi di sostenere le spese del Royal Lodge, sua dimora da circa vent’anni.

Lo scorso luglio i Sussex avrebbero restituito le chiavi di Frogmore Cottage, ma Harry non si sarebbe mai arreso del tutto di fronte alla decisione del padre: “Per quanto profonda sia la frattura con il padre e con il fratello [William]”, ha spiegato al Mirror l’esperto reale Tom Quinn, “Harry spera sempre che a lui e a Meghan possa essere permesso di stabilirsi di nuovo a Frogmore Cottage, a Windsor, come loro appoggio nel Regno Unito”. Carlo, però, sarebbe irremovibile: “[Harry] è profondamente turbato al pensiero che suo zio, il principe Andrea, si trasferisca a Frogmore, una prospettiva concreta, visto che Re Carlo insiste sul fatto che Andrea non possa continuare a vivere al Royal Lodge, la residenza da trenta stanze dove Andrea vive da decenni”.

Sia il duca di York sia Harry vivrebbero questa situazione come fosse una vera e propria sconfitta personale, interpretando le scelte del sovrano alla stregua di una punizione nei loro confronti (e in effetti, almeno in parte, sembrerebbe che lo siano): Andrea pagherebbe le conseguenze dello scandalo Epstein, il duca di Sussex quelle della Megxit. Quinn ha aggiunto: “Andrea è furioso che nonostante i suoi appelli al fratello per concedergli di restare al Royal Lodge lui gli abbia dato il benservito…Cocciuto ed estremamente sicuro di sé, Andrea era convinto che se fosse rimasto fermo sulle sue posizioni, continuando a rifiutare di andarsene, suo fratello avrebbe ceduto, ma ora che Carlo è Re questo non accadrà”.

Niente Frogmore Cottage

“Per Carlo costringere Andrea a trasferirsi a Frogmore risolve diversi problemi in una volta", ha proseguito l'esperto. "Fa capire a Harry che, come privato cittadino e non più working royal, non gli sarà concesso di tornare a Frogmore. Comunica ad Andrea che, essendo caduto in disgrazia, non può più aspettarsi di avere uno stile di vita sfarzoso. Infine ciò significa che può essere pronta una residenza adeguata per i reali che davvero contano, William e Kate. Carlo è convinto che il Royal Lodge sia la sola residenza di Windsor sufficientemente grande e regale abbastanza per il suo erede”.

A questo punto il principe Harry non potrebbe fare altro che arrendersi. Forse, però, ci sarebbe il modo di aggirare l’ostacolo. Tom Quinn ha rivelato che il duca starebbe cercando una casa nel Regno Unito. Per la verità l’indiscrezione non è nuova, ma è diventata un po’ più concreta ora che i Sussex non possono davvero più contare su Frogmore Cottage. L’autore sostiene che il principe non vorrebbe solo avere un punto di riferimento in patria, ma anche cercare di recuperare una parte di quella vita che si è lasciato alle spalle dopo la Megxit: “Con il passare del tempo a Harry mancano alcuni aspetti della sua vecchia vita nel Regno Unito. Inevitabilmente la luna di miele in cui tutto negli States era nuovo e stimolante sta cominciando a finire e Harry guarda al passato idealizzandolo”.

Da queste parole sembra di intuire anche che il duca possa essersi pentito di aver abbandonato la famiglia, l’ambiente in cui è cresciuto: “Gli mancano gli amici di Eton e dell’esercito, molti dei quali…non vanno d’accordo con Meghan”. Per questo “Harry è determinato a trovare una casa…nel Regno Unito, che è in parte il motivo per cui sta portando avanti la sua battaglia legale…per la security”.

La speranza di molti è che il presunto proposito del duca possa rappresentare soprattutto un primo passo verso la pace con la royal family, un tentativo di riavvicinamento, il punto di partenza per riprendere il dialogo con Carlo III e con il