"Ha scritto al Mimit, vuole vendicarsi...". L'ultima mossa di Fedez contro il Codacons

Continua la battaglia tra il Codacons e Fedez. Il nuovo scontro tra l'associazione dei consumatori e il rapper si sta giocando sui quaderni dei bilanci. Il nuovo capitolo della saga infinita è partito da una dichiarazione di Fedez, che davanti a un giudice (proprio durante una udienza da remoto per una disputa con il Codacons), ha dichiarato di essere "nullatenente". Una dichiarazione che lo stesso rapper ha successivamente spiegato, sostenendo di essere nullatenente perché tutti gli averi in sua disposizione sono intestati alle società che fanno capo a lui e alla sua famiglia. Partendo da queste dichiarazioni, l'associazione dei consumatori ha deciso di procedere con un esposto alla Guardia di finanza per chiedere un accertamento degli asset societari del rapper. Un accertamento che ora il marito di Chiara Ferragni (fino a prova contraria) vuole fare sull'associazione dei consumatori passando per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Fedez si è già espresso sulla questione, delle sue società, dicendosi completamente a disposizione per qualunque accertamento. L'ha fatto con un video social e poi, indirettamente, querelando il Codacons per diffamazione e calunnie. " Chiedo quale sia la notizia, quale sia l’illecito e perché il Codacons per far parlare di sé deve sempre buttare merda su di me e le persone con cui lavoro. Le mie società sono a disposizione per ogni eventuale controllo delle autorità competenti, non abbiamo nulla da temere o nascondere ", ha dichiarato il rapper in un video condiviso sui social. Ma mentre in video si esponeva con queste dichiarazioni, legittime e pienamente in linea con l'iter di quanto accade, parallelamente metteva in atto quella che sembra essere una ripicca nei confronti del Codacons, una di quelle scaramucce che nei fatti serviranno solamente per far perdere tempo ma far scrivere i giornali.