Fedez: "Sono nullatenente". E la deposizione fa scattare l'esposto alla Finanza

Fedez è "nullatenente". Non è una boutade di Carnevale fuori tempo massimo ma la dichiarazione di Fedez davanti a un giudice, riportata da Repubblica, durante un procedimento per diffamazione che si è svolto nel 2020. " Beni mobili o beni immobili registrati? Nullatenente direi ", disse Fedez. Era novembre, l'anno della pandemia, pertando le udienze si svolgevano in via telematica, con tutte le problematiche del caso. L'audio non è perfetto, ogni tanto salta, quindi il magistrato, sapendo chi ha davanti, chiede al rapper di ripetere, convinto di non aver capito la risposta. " Nullatenente ", ribadisce, invece, Fedez.

Il rapper è lo stesso che gira in Lamborghini, che vive nel superattico di City Life, che quando gradisce si muove con un aereo privato, fa vacanze da sogno e ostenta sui social uno stile di vita non certo compatibile con quello di un "nullatenente". E, in effetti, solo tecnicamente è così, perché lo stesso Fedez ha svelato al magistrato il segreto: " È tutto intestato alle mie società ". Una strategia molto frequente che prevede che ogni bene di un soggetto venga materialemnte intestato a una società a lui facente capo, in modo tale da averne il pieno godimento ma senza il possesso.