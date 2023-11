"Lo ha tradito anche Ilary. Ecco con chi". Corona torna alla carica e parla degli amanti della Blasi

Il racconto fatto da Ilary Blasi nel suo docufilm "Unica"? Falso, almeno in parte. A sostenerlo è Fabrizio Corona, che poche ore fa ha rilasciato pesanti dichiarazioni sulla conduttrice e sul suo matrimonio con Francesco Totti. " Ci sono cose certe che non vengono riassunte in questa storia (Unica, ndr), che dice in parte il falso ", ha detto in un video post Instagram l'ex "re" dei paparazzi, dichiarando nuovamente guerra alla Blasi con la quale anni fa si scontrò proprio sul tema dell'infedeltà.

Le parole di Corona

Fabrizio Corona ha sempre sostenuto che Ilary Blasi sia stata infedele tanto quanto Totti all'interno del loro lungo matrimonio, ma non ha messo indubbio l'amore del Pupone per la consorte: " Totti amava da morire Ilary e credo che la ami tutt'ora anche se l'ha sempre tradita, sempre ". L'ex "re" dei paparazzi ha invece messo nel mirino Ilary Blasi: " A poco a poco si è innamorata di Totti ed è diventata famosa e ha cominciato a lavorare grazie a Francesco Totti a cui deve tutto. Dovendogli tutto, lo ha sempre perdonato e ha sempre fatto finta di non vedere" . Secondo Corona, insomma, la conduttrice avrebbe sempre saputo delle "scappatelle" del capitano della Roma ma avrebbe taciuto.

I presunti tradimenti di Ilary

Fabrizio Corona ha rivelato che nel corso della loro relazione anche Ilary Blasi avrebbe avuto relazioni extraconiugali, delle quali il Pupone però non sapeva nulla, almeno fino al fantomatico caffè. " La cosa certa è che Ilary ha cominciato a tradire Totti, il caffè non è solo un caffè, e prima del ragazzo del caffè, ce ne sono stati altri che vi racconteremo ", ha raccontato su Instagram l'ex di Nina Moric, che poi ha parlato dei motivi che avrebbero portato all'addio: " Totti, avendo una concezione patriarcale della relazione, una volta scoperto il tradimento di Ilary, non è riuscito più ad accettarlo e a poco a poco ha consacrato quella relazione che era già da prima iniziata con Noemi Bocchi nell'agosto del 2021 ".

"Ecco con chi Ilary ha tradito Totti"