"Cari pupone e caciottara, ora racconto tutto". Corona all'attacco dei Totti

A detta sua Fabrizio Corona è pronto a " aprire il vaso ". Cosa contenga è facile intuirlo. I gossip sui presunti tradimenti, che si sarebbero consumati in seno alla coppia più chiacchierata del momento, quella composta da Ilary Blasi e Francesco Totti. E la promessa dell'ex re dei paparazzi di rivelare - addirittura con foto e video - con chi i due si sarebbero "divertiti" nel corso degli anni suona come una minaccia.

" Ora è giunto, caro pupone e cara caciottara, il momento di raccontare la verità e aprire il vaso - ha scritto Fabrizio Corona sulla sua pagina Instagram - Avete incominciato voi… Complimenti il furto dei rolex come primo reato è azzeccato. Tra 3 anni, finita la condanna (che non arriverà mai), varranno il triplo. A presto, molto presto ". Un messaggio che ha il sapore della vendetta e che riporta il pubblico indietro nel tempo a quando l'ex re dei paparazzi venne cacciato dalla casa del Grande fratello vip (era il 2018). Appena fuori dalla casa, Corona litigò con Ilary Blasi in diretta per il presunto "veto" imposto dalla conduttrice sulla sua partecipazione al reality e tra i due ci fu un acceso confronto, come dimostra il video pubblicato da Fabrizio sui social.

Oggi a distanza di quattro anni, l'ex re dei paparazzi è tornato alla carica: " Il paradosso è che tutta l'Italia parla di questi due borgatari. Quel giorno, la Queen di Ladispoli voleva darmi lezioni di moralità. Sì, proprio lei, la stessa descritta e raccontata da suo marito sul Corriere. È caduta la sua maschera finalmente ". Fabrizio Corona non ha risparmiato Totti e Ilary da un attacco frontale, definendoli " burini ", deridendo l'intervista del Pupone (" penosa, spero improvvisata ") e descrivendo la loro storia d'amore - durata vent'anni - " una storia costruita e gestita per interessi comuni ".