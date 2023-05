"Mi si infiammano le...". L'ira di Icardi sul gossip di un nuovo tradimento

Ci risiamo: Wanda Nara e Mauro Icardi sono di nuovo al centro dei gossip. Da ore in Sudamerica circolano voci sulla presunta nuova infedeltà del calciatore che, secondo la stampa argentina, avrebbe trascorso una notte di fuoco con una ragazza, mentre Icardi si trovava a Buenos Aires in compagnia della moglie.

L'accusa di infedeltà

A fare trapelare l'indiscrezione è stata la giornalista Pochis attraverso la pagina Instagram Gossipeame. La donna ha accusato Maurito di essere stato ancora una volta infedele nei confronti della moglie Wanda Nara in occasione di una trasferta in Argentina avvenuta lo scorso marzo. Pochis ha rivelato che il calciatore del Galatasaray avrebbe conosciuto una ragazza sui social e l'avrebbe incontrata in gran segreto pochi giorni dopo il matrimonio di Lizy Tagliani, al quale erano stati invitati anche lui e Wanda. La giornalista ha assicurato di avere prove che confermerebbero la scappatella di Icardi, ma di fatto nulla è stato pubblicato sui social. Oltre a infiammare i gossip sulla coppia argentina, però, Pochis è riuscita ad attirare l'attenzione dello sportivo, che le ha riservato parole infuocate sui social network.

La furia di Mauro Icardi

" Vediamo Pachi, Pochi, Gachi, come ti chiami...anche con te la faccio breve perché mi si infiammano le palle quando si parla di me, della mia famiglia, dei miei amici senza avere un minimo di informazione", ha esordito Mauro Icardi con un lungo e furioso messaggio pubblicato nelle storie della sua pagina Instagram. Il calciatore ha rispedito al mittente le accuse, parlando di notizie false e puntando il dito contro la giornalista: "Se hai tante prove ti autorizzo a pubblicarle, Su di me, ma non hai mai avuto niente. Quindi devo risponderti e prenderti in giro pubblicamente per essere una bugiarda ".

"Parlano di prove ma non hanno niente"