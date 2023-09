"Hai visto che scherzo ti ho combinato". Sophia Loren parla dopo l'incidente

Con il passare delle ore il quadro sulle condizioni di salute di Sophia Loren si arricchisce di dettagli. L'attrice è stata operata d'urgenza in una clinica di Ginevra per ridurre una serie di fratture all'anca, che la diva, 89 anni, si è procurata cadendo accidentalmente nella sua villa in Svizzera domenica 24 settembre. L'intervento chirurgico è andato bene e il decorso operatorio procede nel migliore dei modi. A confermarlo è stata un'amica di famiglia che, raggiunta telefonicamente dall'agenzia di stampa Ansa, ha fatto sapere che l'attrice ha persino scherzato sul suo sfortunato incidente: " Hai visto che scherzo ti ho combinato" .

Come sta Sophia Loren

L'umore è buono e Sophia Loren si sta riprendendo rapidamente dall'intervento, ma dovrà rimanere ricoverata nella clinica di Ginevra, dove si trova da domenica, ancora per un po'. " Le hanno messo una protesi, è sotto antidolorifici e deve stare tranquilla e riposata, poi inizierà la fisioterapia ", ha fatto sapere Alessandra Mussolini che dell'attrice è nipote. In collegamento esterno con il programma “La vita in diretta”, l'europarlamentare ha raccontato della grande paura vissuta per l'incidente domestico di cui la Loren è stata vittima.

L'incidente e il grande spavento

" Uno spavento incredibile: ho chiamato a casa e mi ha risposto Ninni, la persona che sta con lei da tantissimi anni e ormai è di famiglia, che mi ha detto che mia zia era in ospedale ", ha raccontato Alessandra Mussolini ad Alberto Matano e ai telespettatori di Rai1. Poi l'europarlamentare ha spiegato come l'attrice si è fratturata l'anca: " È scivolata sul pavimento bagnato e liscio. È stata subito portata in clinica ed è stata operata subito: due ore dopo la caduta era già in sala operatoria e fortunatamente le hanno fatto l'epidurale" . Nessuna anestesia totale, dunque, per la Loren vista l'età avanzata - 89 anni compiuti pochi giorni fa - i medici svizzeri non hanno voluto correre inutili rischi.

"L'umore è ottimo, saluta tutti"