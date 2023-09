"Tornerà presto con noi". Come sta Sophia Loren dopo l'incidente

A poco più di ventiquattr'ore dall'incidente, di cui Sophia Loren è stata vittima nella sua villa di Ginevra, arrivano i primi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. L'attrice è stata operata d'urgenza per ridurre alcune fratture al livello dell'anca a seguito di una caduta accidentale, ma l'intervento e il post-operatorio hanno avuto un esito positivo. A confermarlo sono i profili social della sua catena di ristoranti, che in una breve nota hanno aggiornato i fan sulle condizioni della Loren: " Fortunatamente tutto è andato per il meglio e la Signora tornerà prestissimo con noi ".

L'intervento e le condizioni

Attualmente l'attrice, che ha compiuto 89 anni il 20 settembre, è ricoverata in una clinica di Ginevra, dove rimarrà per i prossimi giorni. Nella struttura svizzera Sophia Loren è arrivata nella tarda mattinata di domenica 24 settembre a seguito di una brutta caduta avvenuta nella sua abitazione in Svizzera, della quale però non si conosce la dinamica. La diva è stata subito trasportata in ospedale e lo staff sanitario della clinica l'ha sottoposto a una serie di accertamenti ortopedici dai quali sono emerse diverse fratture a livello dell'anca e per questo è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Fonti vicine alla Loren, come riferisce il Corriere, fanno sapere che l'operazione è andata bene e che ora l'attrice - dopo la convalescenza - dovrà seguire un programma di riabilitazione per poter tornare a camminare normalmente.

Il messaggio sui social