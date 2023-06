"L'hanno snobbata...". La piccola Lilibet Diana e il (brutto) gesto di Carlo e dei principi di Galles

Lo scorso 4 giugno la principessa Lilibet Diana, figlia di Harry e Meghan, ha compiuto due anni. La festa che i suoi genitori le hanno organizzato è stata molto diversa da quella per il suo primo anno, che si svolse a Londra, durante i festeggiamenti per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta. Una cosa non sarebbe cambiata: il rapporto sempre più fragile tra i duchi di Sussex e la royal family. Re Carlo III e i principi di Galles, William e Kate, non hanno ricordato pubblicamente il compleanno della bambina, segno abbastanza evidente che la riconciliazione tra le due famiglie è ancora molto lontana e per nulla scontata.

Una festa per la piccola principessa

“Lo scorso anno la famiglia era a Frogmore Cottage…durante le celebrazioni per il Giubileo di Platino della Regina. [I Sussex] hanno organizzato un piccolo party in giardino. Quest’anno non c’è dubbio che si tratterà di una [festa] americana a Montecito…” , ha dichiarato Jennie Bond al magazine Ok!. Secondo le indiscrezioni Harry e Meghan avrebbero organizzato una festa per Lilibet Diana proprio nella loro villa, ma non sarebbero mancati i contrasti, segnala il Corriere.it.

La duchessa avrebbe preferito un picnic in giardino, circondata dai vip di Hollywood. Harry, invece, un party più semplice, tra amici. Secondo i tabloid questo sarebbe un ulteriore contrasto tra i due, la possibile prova di un progressivo allontanamento che potrebbe addirittura portare al divorzio. Ormai i duchi non sarebbero più d’accordo su nulla, avrebbero “ambizioni” diverse, non ci sarebbe più alcuna sintonia tra loro e la presunta fine del matrimonio sarebbe questione di tempo. Il compleanno della principessa Lilibet Diana, però, non avrebbe solo evidenziato dei possibili contrasti tra Harry e Meghan, ma anche puntato di nuovo i riflettori sulle difficili relazioni tra i duchi e la royal family.

Un regalo dal Re

Poco prima del compleanno della bambina una fonte ha dichiarato a New Idea: “Non c’è dubbio sul fatto che [Lilibet Diana] riceverà una vagonata di regali…Harry avrebbe detto di [voler] aggiungere nella nursery più libri inglesi tra quelli che lui amava da bambino, come Paddington Bear e la serie di Frog and Toad”. Il dono più speciale, però, sarebbe arrivato da Re Carlo III, che non vede la bimba dal giugno 2022. Il Sun sostiene che potrebbe esserci stata una “videochiamata” di Sua Maestà ai Sussex. Non solo: secondo un insider il sovrano avrebbe regalato alla nipote “una casetta su misura simile a quella che avevano la Regina e la principessa Margaret quando erano bambine. Vuole dare a Lili qualcosa che userà e sarà suo. Lo ricorderà per sempre…”.

Nel 1932, per il suo sesto compleanno, la defunta sovrana ricevette un cottage per le bambole, ma a grandezza naturale. Poteva giocarci dentro con Margaret. The Little House, così si chiamava la casa per le bambole a misura di bambina, poteva vantare interni perfettamente ricostruiti e aveva un impianto idraulico e uno elettrico funzionanti. Un regalo simile esprimerebbe tutto l’amore di Carlo III nei confronti di Lilibet Diana e anche un tributo indiretto alla regina Elisabetta. Ma la Corona viene prima di tutto.

Nessuna celebrazione pubblica

Re Carlo III, William e Kate non hanno ricordato pubblicamente il secondo compleanno della principessa Lilibet Diana. Dovevamo aspettarcelo. Neppure il compleanno del principe Archie è stato menzionato sui profili ufficiali della Casa Reale. Del resto anche un insider aveva avvertito: La royal family non celebra i compleanni dei membri che non lavorano per [la Corona]. Naturalmente augurano a Lilibet un felice compleanno, ma non sarà pubblicato nulla sui canali”.

Però va detto che nel 2022 non mancarono gli auguri sui social della royal family per la bambina. Giustamente il monarca tiene ai suoi nipoti, ma non ha dimenticato le dichiarazioni al vetriolo di Harry e Meghan. L’affetto familiare è tenuto accuratamente separato dal dovere nei confronti della monarchia. Anche se ciò significa snobbare pubblicamente il compleanno di una nipote.