Voci di "royal divorce": cosa succede tra Harry e Meghan

Soltanto qualche settimana fa si discuteva sul rifiuto del bacio di Harry da parte di Meghan alla partita dei Lakers a Los Angeles, quando la coppia era stata beccata dalla Kiss Cam (la famosa telecamera che è solita puntare gli spettatori sugli spalti e li invita a scambiarsi un bacio davanti a tutti i presenti) e la duchessa di Sussex aveva declinato il bacio del marito in mondovisione. Già all’epoca, iniziarono a circolare le voci di una crisi tra i due, legando il rifiuto di Meghan alla volontà di lasciare Harry; tuttavia, sembrava fossero soltanto ipotesi senza un fondo di verità. Oggi, invece, sono sempre più insistenti i rumors di un possibile divorzio tanto che sarebbe passato anche inosservato il loro quinto anniversario di matrimonio che ricorre il 19 maggio.

Le voci sulla separazione

Ad avvalorare l’ipotesi del divorzio tra i duchi di Sussex alcune figure che in qualche modo sono legate alla famiglia reale. Prima tra tutti, la biografa della Royal Family, Angela Levin che a GB News – emittente britannica – ha affermato: "Markle romperà presto con Harry. Il loro matrimonio è oramai disintegrato. Appena troverà una straordinaria parte in un film a Hollywood, mollerà il marito e otterrà la custodia dei figli Archie e Lilibet" . Anche Lady Colin Campbell, esperta reale, sempre ai microfoni di GB News, ha rilasciato delle dichiarazioni che confermerebbero quanto detto dalla Levin e così, ha riferito: "Harry ha allertato i suoi avvocati già qualche mese fa per divorziare, me lo hanno detto cinque fonti assolutamente affidabili" .

Il probabile allontanamento

Nonostante i duchi di Sussex vivano in una mega villa che conta 26 camera da letto, secondo il tabloid inglese Sun, il principe Harry dormirebbe spesso lontano da Meghan, in un resort di lusso a Montecito poco distante dalla residenza milionaria della coppia. Proprio pochi giorni fa, anche Paul Burrel, l’ex maggiordomo di Lady Diana che è stato a fianco del principe Harry fino al 2003, ha commentato a GB News: "Sono sempre stato preoccupato per Harry e sono forse l’unica persona in Gran Bretagna a pensare che il principe abbia finalmente aperto gli occhi sulla verità? Su quello che sua moglie sta facendo, sul fatto che gli è stato fatto il lavaggio del cervello? Tutti lo sappiamo ma lui sembra non vederlo”. Poi l’ex maggiordomo ha aggiunto: “Ma non ho dubbi che quando succederà, perché tutti sappiamo che succederà, lui tornerà in Gran Bretagna" .

Ci sarà una rottura?