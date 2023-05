“Non hanno le stesse ambizioni”. Harry e Meghan sull’orlo del divorzio

Da tempo circolano voci su un possibile divorzio tra Harry e Meghan. Alcuni ritengono che sia solo questione di tempo. I due sarebbero troppo diversi per trascorrere una vita intera insieme. C’è anche chi sostiene che la duchessa abbia sposato il principe solo per ottenere visibilità planetaria e che lo lascerà quando non avrà più bisogno di lui. Questi pettegolezzi sono tornati prepotentemente alla ribalta negli ultimi giorni, con la notizia secondo cui Harry pagherebbe una camera d’albergo pur di stare lontano dalla moglie. Il matrimonio dei Sussex, concludono i tabloid, sarebbe ormai finito.

Un luogo in cui rifugiarsi

Harry affitterebbe una camera al San Vincente Bungalow, vicino Montecito, per “rimanere da solo” , ha rivelato il Sun, lanciando la classica bomba mediatica che in pochissimo tempo ha fatto il giro del mondo. Il principe si ne starebbe in questo resort di lusso, ha detto una fonte, “senza la moglie Meghan” . Si tratterebbe del “luogo in cui si rifugia” , poiché le rigide regole del San Vicente consentirebbero agli ospiti la privacy più totale. Ma da cosa dovrebbe fuggire il duca? La stampa internazionale ha dedotto che il desiderio di tranquillità di Harry deriverebbe da una situazione familiare poco serena: sarebbe ai ferri corti con Meghan.

Poco importa che un portavoce dei Sussex abbia smentito la notizia, liquidandola come “non vera” . Il gossip non si è fermato, al contrario, ha trovato nuova linfa vitale. I duchi, infatti, non hanno nemmeno ricordato pubblicamente il loro quinto anniversario di matrimonio, lo scorso 19 maggio: dettaglio che ha rafforzato la convinzione secondo la quale tra i due le cose non andrebbero affatto bene. In realtà Harry e Meghan hanno tutto il diritto di celebrare il loro anniversario esclusivamente in privato, quindi questa apparente mancanza non dimostra nulla. Eppure c’è chi è sicuro che sul loro matrimonio stia per essere scritta la parola “fine”.

“Harry ha aperto gli occhi”

Louise Roberts di Sky News non ha dubbi: Harry e Meghan sarebbero sull’orlo del divorzio e le presunte fughe del principe nel resort di Santa Barbara non sarebbero “un buon segno” . Harry avrebbe perfino contattato degli avvocati per avviare le pratiche di divorzio, ha dichiarato Lady Colin Campbell, la quale sostiene di aver avuto conferma di questa indiscrezione addirittura da cinque insider.

A Gb News l’ex maggiordomo di Lady Diana, Paul Burrell, rincara la dose, certo che Harry non sia fuggito prima solo per il bene dei figli, i principi Archie e Lilibet Diana: “Sono l’unica persona nel Regno Unito a pensare che finalmente Harry abbia aperto gli occhi?...Gli è stato fatto il lavaggio del cervello..”. C’è anche chi, come Daisy Counsens di Sky News, teme che l’indiscrezione sul presunto divorzio sua solo una tattica dei Sussex, basata su un “bisogno di attenzione da parte del pubblico”.

“Non hanno le stesse ambizioni”

I motivi del presunto divorzio sarebbero molto semplici: Harry e Meghan non avrebbero più nulla in comune e per il loro futuro vorrebbero cose diverse, inconciliabili. Il principe Harry, dice Petronella Wyatt del Daily Mail, si sentirebbe molto solo, perché la moglie “tenderebbe a lasciarlo a casa” . Meghan, infatti, vorrebbe costruirsi una carriera come attivista, filantropa e influencer, forse tentare anche la via della carriera politica. Una vita sempre sotto i riflettori che il duca non desidererebbe più, preferendo la tranquillità di Montecito.