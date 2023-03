Harry e Meghan annunciano il battesimo della “principessa” Lilibet Diana

Lo scorso 3 marzo Lilibet Diana, la figlia di Harry e Meghan, è stata battezzata a Los Angeles. Nessuno dei membri della royal family era presente alla cerimonia, ma la cosa è passata decisamente in secondo piano rispetto a un altro dettaglio: nella nota ufficiale relativa alla notizia dell’avvenuto battesimo c’era un termine finora mai accostato al nome della bambina. Una parola che i Sussex avevano promesso di non usare: “principessa” .

Il battesimo di Lilibet Diana

Alla presenza di pochi invitati, non più di una trentina, lo scorso venerdì 3 marzo Lilibet Diana, secondogenita dei duchi di Sussex, ha ricevuto il sacramento del battesimo. La sorprendente notizia, però, è arrivata ai media solo l’8 marzo 2023. La madrina della bimba sarebbe stata Doria Ragland, la nonna materna, il padrino Tyler Perry e la cerimonia si sarebbe tenuta nella villa di Montecito.

Come da tradizione dopo il rito sarebbe iniziato, come raccontano i tabloid, un party privato. Harry e Meghan hanno comunicato ai media e al pubblico l’avvenuto battesimo tramite una nota del loro portavoce: “Posso confermare che la principessa Lilibet Diana è stata battezzata venerdì 3 marzo dall’Arcivescovo di Los Angeles, il reverendo John Taylor”. Impossibile non notare quella parola “principessa” , accanto al nome della bambina. Ma i Sussex non avevano detto di non voler usare i titoli per i loro figli?

La nipote del re d’Inghilterra

I duchi di Sussex hanno il diritto di accostare il titolo di principessa alla loro secondogenita. Lo dice la legge. Nel 1917 Giorgio V stabilì che il titolo di principe fosse esteso ai figli e ai nipoti del re. Lilibet Diana, in quanto “figlia di un figlio del sovrano” può fregiarsi di questo titolo. Il Mirror ha chiarito: “Nel 1917 re Giorgio V ordinò che solo i nipoti del monarca avrebbero avuto il diritto di usare il titolo di principe o di principessa e il trattamento di altezza reale”.

Il problema, in realtà, sarebbe un altro: i Sussex avrebbero pensato di dare ai loro figli una vita libera, lontana dai doveri di corte. Per questo non avrebbero mai voluto usare i titoli nobiliari. Tuttavia pare che dopo la morte della regina Elisabetta abbiano iniziato una battaglia per evitare che Carlo III, in nome della monarchia snella, privasse Archie e Lilibet Diana del titolo di principi. Per ora Buckingham Palace non ha fatto alcuna modifica sul sito ufficiale, sostenendo che qualunque tipo di cambiamento verrà effettuato "a tempo debito" .

Qualcuno si sta chiedendo che senso avrebbe battersi per il rango in un Paese, gli Stati Uniti, in cui la nobiltà non ha alcun valore. Non solo: il comportamento dei Sussex appare contraddittorio, visto che sono stati loro a dimettersi nel gennaio 2020, a volere una nuova vita lontana dalla Corona britannica, a dire di aver sofferto per la rigidità del protocollo reale. Perché, allora, ricordarsi di usare il titolo proprio adesso? E soprattutto, perché mantenere il ducato di Sussex?