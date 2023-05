"No comment". Il silenzio di Carlo sull'incidente di Harry e Meghan

Mentre a New York si insinuano dubbi su quanto realmente accaduto nella notte tra martedì e mercoledì a Harry e Meghan, dal Londra non arrivano dichiarazioni ufficiali. Buckingham Palace ha deciso di non commentare l'inseguimento d'auto, nel quale sono stati coinvolti il principe Harry, Meghan Markle e Doria Ragland, madre della duchessa. Lo riferisce People, che sottolinea come da palazzo reale non siamo mai arrivati commenti ai fatti che vedono protagonisti di Harry e Meghan, dopo l'addio ai doveri reali da parte dei Sussex.

" Buckingham Palace non ha rilasciato commenti quando è stato raggiunto da People mercoledì per ottenere una nota", riferisce la rivista americana, sottolineando un aspetto importante: "In genere non commentano le questioni che coinvolgono il principe Harry e sua moglie Meghan dopo il loro passo indietro rispetto ai loro ruoli reali nel 2020 ". Fresco di incoronazione re Carlo III e la famiglia reale si saranno senza dubbio informati sull'accaduto vista l'ampia risonanza, che lo scampato incidente ha avuto sui siti di tutto il mondo. Ma nessuna dichiarazione ufficiale è uscita dalle stanze del palazzo reale.

Harry ha presenziato alla cerimonia di incoronazione del padre Carlo lo scorso 6 maggio, ma subito dopo il rito celebrato nell'Abbazia di Westminster il principe è salito a bordo di un aereo per fare rientro negli Stati Uniti. L'incoronazione di re Carlo III non ha portato pace nei rapporti tra Harry e la sua famiglia e la frattura con il fratello William, la cognata Kate e gli altri componenti della royal family è apparsa netta. Al suo rientro in America, Harry e Meghan hanno festeggiato il compleanno del piccolo Archie e preso parte alla cerimonia di premiazione gli Woman of Vision Award, che è stato vinto anche dalla Markle.

All'uscita dall'evento, però, la coppia è stata protagonista di un inseguimento dei paparazzi. Ma mentre Harry e Meghan si riprendevano dallo spavento, il re e la regina consorte a Londra facevano visita al mercato di Covent Garden nella prima uscita pubblica dopo l'incoronazione. I reali hanno scambiato qualche battuta con i commercianti e scattato foto ufficiali, ma sulla vicenda di New York neppure un riferimento.