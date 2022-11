"Hanno tentato di uccidermi". Il racconto choc del comico de iPantellas

I lividi sono evidenti e le ferite ancora fresche. Così, con il volto tumefatto e i segni della violenza subìta, Jacopo Malnati si è presentato sui social network. L'attore comico e componente del duo iPantellas (protagonista di Zelig e altri programmi televisivi oltre che sul web) è stato vittima di una rapina a mano armata in pieno centro a Varese e, dopo la paura e la denuncia, ha raccontato l'aggressione subìta per la quale ha rischiato letteralmente la vita.

"Ho subito una rapina e un tentato omicidio da due ragazzi mentre ero appena salito in macchina", ha dichiarato Jacopo in una storia pubblicata nelle scorse ore sulla sua pagina Instagram, dove condivide la sua vita e la sua professione con i follower. L'attore ha rivelato di essere stato minacciato con una pistola e poi strangolato dai due malviventi, che volevano derubarlo mentre era salito da poco a bordo della sua vettura. " Mi hanno puntato la pistola alla tempia e hanno provato a uccidermi, strangolandomi per derubarmi, io ho combattuto con tutte le forze e sono riuscito a suonare ripetutamente il clacson per attirare l'attenzione, poi con la pistola mi hanno colpito al viso per poi fuggire".