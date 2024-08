Harry e Meghan, dopo soli tre mesi si dimette il capo della comunicazione. "Lavorare per loro è impossibile"

Ascolta ora 00:00 00:00

Avrebbe dovuto essere l'uomo che avrebbe guidato il principe Harry attraverso una nuova fase fatta di impegni pubblici e maggiore visibilità, ma dopo appena tre mesi di servizio al fianco dei Sussex, Josh Kettler, capo dello staff della comunicazione di Harry e Meghan, ha lasciato il suo incarico. " La decisione di separarsi è stata reciproca, con entrambe le parti concordi nel ritenere che non fosse la scelta giusta", ha fatto sapere una fonte vicina al secondogenito di re Carlo a People, ma dietro al brusco addio ci sarebbe ben altro.

Josh Kettler, l'assunzione poi l'addio

Ex capo dello staff di aziende come Cognixion, Better Place Forests e Patagonia Josh Kettler era stato assunto lo scorso aprile per guidare lo staff dei Sussex nelle pubbliche relazioni. Aveva accompagnato il principe Harry nel Regno Unito, a maggio, per le celebrazioni del decimo anniversario degli Invictus Games e aveva seguito la coppia nel viaggio di tre giorni in Nigeria, viaggio definito dalla stampa inglese "fake royal tour".

Kettler avrebbe dovuto accompagnare Harry e Meghan anche nella prossima trasferta in Colombia in programma nelle prossime settimane, ma l'esperto in comunicazione e relazioni pubbliche ha lasciato il suo incarico dopo appena tre mesi. Secondo quanto riferito dal sito americano People Josh Kettler sarebbe stato "assunto a titolo di prova" e la decisione di interrompere il rapporto di lavoro sarebbe stata reciproca e negli accordi. Ma l'addio di Kettler si aggiunge alla lunga lista di professionisti che hanno lasciato i Sussex prima del tempo per motivi di incompatibilità.

"Nessuno vuole lavorare per loro"

" Harry e Meghan si sono guadagnati la reputazione di perdere personale mentre portano avanti le loro iniziative di beneficenza negli Stati Uniti ", riferisce il Daily Mail, parlando di numeri impressionanti: " Si ritiene che i Sussex abbiano perso almeno diciotto dipendenti da quando si sono sposati nel 2018. Nove o più se ne sono andati da quando hanno lasciato la Gran Bretagna per la California nel 2020 ".

A confermare le voci sul difficile ambiente di lavoro, che i Sussex avrebbero creato attorno a loro, ci sono le dichiarazioni di un ex dipendente di Harry e Meghan riportate dal quotidiano inglese: " Per tutto il tempo in cui ho lavorato lì non credo di aver sentito un solo dipendente attuale o ex dipendente dire che accetterebbe di nuovo quel lavoro se ne avesse la possibilità. E questi non sono dipendenti che hanno appena trovato per strada. Molti di loro sono persone che in precedenza si erano distinte lavorando per capi esigenti in aziende e ambienti ad alte prestazioni ".

La sfuriata di Meghan a Sunday Morning

La notizia dell'addio del capo dello staff arriva a pochi giorni di distanza da un episodio avvenuto negli studi del programma televisivo "Sunday Morning" in onda sul canale americano CBS. Durante un'intervista in coppia con Harry, Meghan avrebbe perso la pazienza con la conduttrice da Jane Pauley per alcune domande non concordate sui suoi pensieri suicidi e avrebbe fatto una sfuriata nei camerini.

Stava urlando contro i produttori, molto seccata per quello che le avevano chiesto e con Meghan non si fa, perché è lei ad avere il controllo. Si vedeva che non riusciva a contenere la sua rabbia

", ha raccontato alla stampa britannica l'esperta reale Angela Levin e tra i responsabili dell'accaduto sarebbe finito proprio Josh Kettler.