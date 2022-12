“Harry e Meghan faranno pace con i Windsor”, ma dopo aver detto la loro verità

Harry e Meghan sarebbero pronti a dire, di nuovo, la loro verità sugli anni trascorsi a Palazzo. Non avrebbero alcuna intenzione di fare un passo indietro e, molto probabilmente, a questo punto non sarebbe neanche più possibile. Il prossimo 8 gennaio arriverà su Netflix la docuserie “Harry & Meghan”, che già dal trailer promette scintille, mentre il 10 gennaio 2023 uscirà in tutto il mondo il memoir del principe Harry, “Spare”. Due armi mediatiche potentissime che potrebbero essere scagliate contro la royal family. Nonostante ciò gli insider sostengono che i duchi vorrebbero riallacciare i rapporti con i parenti, ma solo dopo che il pubblico avrà ascoltato quel che ancora hanno da raccontare.

Una pace programmata?

“Harry e Meghan tenderanno la mano alla royal family e ripareranno i rapporti dopo l’uscita del loro documentario Netflix e dell’autobiografia [di Harry]” , titola il Daily Mail, riprendendo le sconcertanti dichiarazioni giunte da fonti anonime. I duchi di Sussex avrebbero tutta l’intenzione di fare pace con i Windsor, ma solo quando si sarà spento “l’inevitabile clamore” attorno ai loro progetti. Un “clamore” che, però, è stata la coppia ad alimentare attraverso il documentario e il memoir. Forse starebbero cercando di far sapere all’opinione pubblica che le loro iniziative sono del tutto innocue per la royal family, benché il trailer di “Harry & Meghan” faccia intendere il contrario.

È stato pubblicato in concomitanza con il tour a Boston di William e Kate, impegnati con gli appuntamenti legati all’Earthshot Prize. Le frasi che accompagnano le prime immagini pubblicate sembrerebbero alludere a delle scabrose verità nascoste “dietro le porte chiuse” dei Palazzi reali. Inoltre l’unica foto di Kate Middleton che compare nel trailer non rende affatto giustizia alla sua bellezza e alla sua simpatia.

Le premesse non appaiono particolarmente concilianti nei confronti dei Windsor, per questo stonano le dichiarazioni su una presunta riappacificazione. Inoltre se il documentario e il libro aggravassero la faida familiare già in corso, Harry e Meghan non potrebbero aspettarsi certo un ramoscello d’ulivo dalla royal family. Un insider ha commentato sempre al Daily Mail: “Il problema con i Sussex riguarda i progetti di vendetta che sono determinati a portare avanti. Le persone si chiedono quando sarà abbastanza. Date le circostanze non è irragionevole chiedere se siano interessati a risanare i rapporti”.

Una (presunta) vendetta riuscita a metà

Secondo i tabloid Harry e Meghan avrebbero deciso di pubblicare il trailer della docuserie durante il viaggio dei principi di Galles a Boston per dispetto, in modo da metterli in ombra. Se così fosse il tentativo di rivalsa sarebbe riuscito solo a metà. Durante la cerimonia finale dell’Earthshot Prize Kate Middleton è riuscita a concentrare su di sé tutti gli sguardi con un ormai storico abito verde di Solace London preso a noleggio sul sito “Hurr” per 74 sterline e coordinato con scarpe Gianvito Rossi.

Quella del vestito è stata una scelta non solo di moda, ma di atteggiamento, persino politica (vestito verde che rimanda alla causa ambientale, non comprato, ma affittato, dunque una decisione legata alla sostenibilità, benché ciò comporti sia vantaggi sia svantaggi) che ha sparigliato le carte, mandando all’aria il presunto desiderio di vendetta dei Sussex. Lo stile di Kate è glamour ma alla portata di (quasi) tutti. A ricordarci il suo rango non è stato solo il portamento regale, ma il collier di smeraldi reso celebre da Lady Diana, cioè il Queen Mary’s Art Deco Emerald Choker.

La principessa di Galles è riuscita a bilanciare e a valorizzare due elementi, il choker e l’abito noleggiato, in apparente contrasto tra loro, raccontandoci molto su di sé e sulla Regina che sarà. L’eleganza discreta è la sua cifra: ci ha stupito senza dire nemmeno una parola, mentre Harry e Meghan, almeno stando alle passate dichiarazioni e ai presupposti su cui sembra si basino memoir e documentario, avrebbero bisogno di narrare (e denigrare?) senza soluzione di continuità i loro anni a corte per rimanere visibili sul palcoscenico mondiale. Se questa tendenza verrà confermata dai loro nuovi progetti, i Sussex hanno già perso.