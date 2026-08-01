Harry e Meghan in vacanza in Scozia, ma non a Balmoral

Il viaggio in Europa di Harry e Meghan, nell’estate 2026, è stato oggetto di numerosi articoli di giornale, di curiosità e di critiche. Da Lisbona a all’Inghilterra, dove il principe e la sua famiglia hanno incontrato Re Carlo III e visitato la dimora di Lady Diana ad Althorp, fino alla Scozia, dove la coppia sarebbe stata ospite di un noto finanziere britannico. Anche quest’ultima tappa sarebbe stata contestata: il duca di Sussex, infatti, ha trascorso un breve periodo su un’isola non lontana da Balmoral, la residenza privata della royal family in cui non tornerebbe da anni.

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Il principe Harry, rivela il Daily Mail, non avrebbe mai portato i figli, Archie e Lilibet Diana, a Balmoral, la storica residenza della royal family nell’Aberdeenshire (Scozia). I motivi dovrebbero riguardare non solo i presunti, mancati inviti di Carlo III, ma anche la già nota questione della sicurezza, del diritto alla scorta revocato con la Megxit, nel 2020. Lo scorso luglio, però, i duchi sarebbero stati ospiti sull’isola Tanera Mor, sempre in Scozia, di proprietà di Ian Wace, miliardario britannico, fondatore dell’hedge fund Marshall Wace e amico di William e Harry.

L’isola di 800 acri, che ha ispirato il film “The Wicker Man” (1973) con Christopher Lee, è la più grande delle Isole Summer, un arcipelago situato nella parte nord-occidentale delle Highlands scozzesi. Wace acquistò Tanera Mor nel 2017 per 1,7 milioni di sterline, puntualizza ancora il Daily Mail e vi ha investito 100 milioni di sterline: ha piantato 100mila alberi, restaurato diversi edifici, sostenuto iniziative come quella relativa all’apicoltura e costruito strade.

Sembra anche che molti degli ospiti di Wace siano in qualche modo connessi alla charity Taigh Mor, fondata nel 2019, che si occupa del benessere fisico e psicologico delle persone che fanno parte delle Forze Armate. Un tema, questo, molto caro al duca di Sussex, data la sua carriera militare e il suo impegno per i veterani attraverso gli Invictus Games.

Stando ai tabloid Meghan Markle potrebbe aver pubblicato una foto del soggiorno in Scozia nel tanto chiacchierato carosello di Instagram in cui comparirebbero anche gli scatti realizzati ad Althorp House, la residenza della famiglia Spencer in cui Lady Diana trascorse parte della sua giovinezza.

A colpire i tabloid non è stato il fascino di Tanera Mor, bensì il fatto che l’isola si trovi poco lontano da Balmoral, circa 238 chilometri, percorribili in poco più di tre ore. Questa relativa vicinanza ha fatto riemergere aneddoti e ricordi legati al rapporto di Harry e Meghan con Balmoral e con la royal family.

Da anni, infatti, i duchi di Sussex non mettono piede nella residenza privata del Re. Secondo il People nel 2019 la coppia sarebbe stata invitata dalla regina Elisabetta a trascorrere una parte delle vacanze nella tenuta scozzese, ma avrebbe declinato la proposta.

Nel settembre 2023 Carlo III avrebbe invitato il suo secondogenito a Balmoral per il primo anniversario dalla scomparsa di Elisabetta II, come ricorda The New Zealand Herald. Il People e Hello magazine hanno poi riportato che negli ultimi due anni i Sussex sarebbero stati definitivamente depennati dalla lista degli ospiti di Balmoral.

Una situazione emblematica del difficile rapporto tra i duchi e la Corona. Dietro i mancati o non accettati inviti a Balmoral vi sarebbero incomprensioni e timori mai davvero chiariti e tornati alla ribalta con il viaggio di Harry e Meghan in Scozia. La visita in un luogo poco distante dalla residenza di Re Carlo potrebbe rappresentare la prova di un legame tutto da ricostruire. La distanza tra Balmoral e Tanera Mor non è c