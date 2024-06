Harry e Meghan Markle esclusi dal compleanno del re? C’è una nuova frattura in famiglia

Ascolta ora 00:00 00:00

È un anno molto difficile per la famiglia reale inglese. Il regno di re Carlo, infatti, è iniziato nel peggiore dei modi. Prima la diagnosi di cancro – che sta affrontando nel migliore dei modi – e dopo anche la malattia di Kate Middeton e, proprio le sue condizioni sono un problema che la royal family deve ancora riuscire a sormontare. Sullo sfondo, come al solito, ci sono Meghan Markle ed Harry. I due ex duchi del Sussex, dalla loro nuovo vita che stanno cercando di costruire a Los Angeles, non riescono proprio a star lontani dai chiacchiericci di corte. E, come ha riportato il tabloid Mirror, ci sarebbero nuovi problemi tra padre, figlio e nuora in vista del compleanno “reale” di Carlo il prossimo 15 giugno. Difatti, secondo i rumor di palazzo, sia Meghan che Harry non saranno presenti e né tantomeno sono stati invitati al Tropping the Color. Conferme o smentite non ci sono ma, secondo ben informati, pare che la notizia sia ormai certa.

Prima di tutto c’è da sottolineare la grande attesa (e apprensione) in merito ai festeggiamenti del compleanno del sovrano, dato che si tratta del primo vero Trooping the Color da re, ed è il primo che verrà celebrato in grande stile. Cancellato nel 2020 a causa del Covid e festeggiato poi nel 2021 e 2022 in forma ridotta a causa delle restrizioni e della salute cagionevole della sovrana, quest’anno Carlo non vuole proprio badare a spese. In teoria il compleanno del sovrano è il 14 novembre, ma secondo la tradizione centenaria che è stata dettata nel 1748 da Giorgio II, il re celebra il suo compleanno “ufficiale” con la parata militare del Trooping the Colour, ovvero la Sfilata della bandiera, che si festeggia a fine primavera e il 15 giugno. Re Carlo III parteciperà all’evento con la regina Camilla e la coppia arriverà su una carrozza trainata da cavalli. Buckingham Palace deve ancora confermare quali reali appariranno sul balcone per il passaggio in formazione degli aerei militari durante l’evento. Di sicuro William, in quanto erede trono, sarà presente ma di Kate non si hanno notizie dato che fonti vicine non hanno confermato o smentito la presenza della Middleton, ancora in cura per la sua malattia.

Da qui, invece, il pettegolezzo su Harry e Meghan.

Se fosse confermata la loro assenza questoai due ex duchi renderebbe palese che non c’è stato alcun disgelo in famiglia e che la tensione non è affatto diminuita. In attesa di altri dettagli, non resta che aspettare il prossimo 15 giugno.