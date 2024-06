“Ha declinato l’invito”. Perché Harry non era presente al matrimonio del duca di Westminster

Il 7 giugno 2024 è stato un giorno speciale per l’aristocrazia britannica. Hugh Grosvenor, VII° duca di Westminster e Olivia Henson si sono sposati nella Cattedrale di Chester. “Wedding usher” della cerimonia è stato il principe William. Assente, invece, il principe Harry. Stando alle prime indiscrezioni il duca di Sussex non sarebbe stato invitato a causa dei dissidi con la royal family. Nuove voci, però, sostengono il contrario, sottolineando che Harry avrebbe scelto di non partecipare per non fomentare ulteriori polemiche sul rapporto con suo fratello.

“Il matrimonio dell’anno”

Le nozze tra Hugh Grosvenor, duca di Westminster e Olivia Henson erano un evento atteso da mesi sia dall’aristocrazia britannica, sia dai media. “Il matrimonio dell’anno” , come lo hanno definito i tabloid. Grosvenor, con una fortuna valutata in 10 miliardi di sterline, è uno dei giovani milionari più in vista del regno: il Sunday Times lo pone al 15° posto nella classifica degli uomini più facoltosi del Paese e primo tra gli under 40. La sposa, invece, lavora per una ditta di cibi biologici, ha frequentato la stessa scuola di Kate Middleton, il Marlborough College, si è laureata in italiano e spagnolo al Trinity College di Dublino ed è nota per il suo carattere molto riservato.

Alla cerimonia erano presenti la principessa Eugenia e il principe di Galles. Proprio a quest’ultimo ha svolto i doveri del “wedding usher”, ovvero della persona che tradizionalmente si occupa di accogliere gli ospiti. Come preannunciato non c’era Kate, che sta affrontando la chemioterapia preventiva dopo la diagnosi di tumore. Assenti anche i figli della coppia, impegnati con la scuola, benché alcuni giornali avessero dato per certa la notizia secondo cui il principe George era pronto a partecipare in veste di paggio.

Probabilmente questa indiscrezione, poi rivelatasi infondata, ha origine nello stretto legame tra Hugh Grosvenor e la royal family. Carlo III, infatti, è stato il padrino di battesimo del duca di Westminster, mentre quest’ultimo ha ricoperto lo stesso ruolo per il principe George e il principe Archie. Comunque la giornata si è svolta come da programma, a parte “l’incursione”, diciamo così, di due manifestanti di “Just Stop Oil”, che hanno lanciato del fumo arancione da due estintori, ma sono stati prontamente bloccati dall’imponente servizio di sicurezza organizzato per l’occasione. A fare rumore non è stato certo questo piccolo incidente, di cui gli sposi si sarebbero accorti a malapena, bensì l’assenza di Harry e Meghan.

Perché Harry non era al matrimonio del duca di Westminster?

Hugh Grosvenor è arrivato alla Cattedrale di Chester a bordo di una Land Rover Defender. La futura moglie, accompagnata dal padre Ruper Henson, è scesa da una Bentley del 1930 alle 12 in punto (ora di Londra). Per questo giorno così importante Olivia ha scelto un abito di Emma Victoria Payne, con velo realizzato incorporando i bordi e i motivi floreali di quello sfoggiato dalla sua bisnonna nel 1880, la tiara Fabergé Myrtle Leaf, che appartiene ai Grosvenor ed è stata portata da tutte le spose della famiglia dal 1906, data della sua realizzazione e scarpe blu (forse per rispettare la consuetudine secondo la quale è necessario indossare qualcosa di questa tonalità nel giorno delle nozze).

Ad accogliere gli sposi, però, non c’erano Harry e Meghan. Nessuna sorpresa, i media sapevano perfettamente che i duchi non avrebbero preso parte alla cerimonia insieme agli altri 400 invitati. Il vero enigma starebbe, invece, nel motivo di questa assenza. Lo scorso dicembre il Sun affermò che i Sussex non sarebbero stati invitati alle nozze per evitare “potenziali imbarazzi per la royal family” a causa della faida tra Windsor e Sussex. In questa presunta esclusione avrebbe giocato un ruolo fondamentale anche la pubblicazione, nelle settimane precedenti, del libro di Omid Scobie, “Endgame”, con nuove rivelazioni sulla Megxit e sulle incomprensioni tra la coppia ribelle e la Corona britannica.

Nel gennaio 2024 Page Six scrisse che, contrariamente a quanto riferito in un primo momento, Harry e Meghan avrebbero ricevuto l’invito preferendo, però, declinare, convinti che il loro arrivo potesse essere motivo di “imbarazzo” per la royal family. Qualcuno sostenne anche che il rifiuto fosse da attribuire all’astio di Harry per non essere stato scelto come “wedding usher” al posto del fratello. Ora il People presenta un’ulteriore versione dei fatti: i Sussex sarebbero stati invitati al matrimonio, ma il principe e Hugh avrebbero discusso sull’opportunità di questa partecipazione, convenendo che “sarebbe stato difficile, per Harry, partecipare”.

Ci sarebbe stata, ha dichiarato una fonte, “un’intesa tra i due amici” , i quali avrebbero compreso immediatamente che l’arrivo di Harry e Meghan alla Cattedrale di Chester avrebbe potuto indispettire la royal family, oltre a distogliere l’attenzione dei giornali e dei fotografi dai veri

“il loro affetto, il loro supporto e la loro stima”.

protagonisti della giornata, ovvero Hugh e Olivia. Così i duchi si sarebbero limitati, come dichiarato da una fonte al People, a esprimere agli sposi tutto