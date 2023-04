"Harry può morire, William no". Le parole choc della regina Elisabetta

La Regina Elisabetta II avrebbe dato il via libera per mandare in guerra il principe Harry ma lo stesso rischio non si sarebbe potuto correre per il fratello William, erede designato al trono, esentato quindi dall'andare a combattere: è la rivelazione choc che ha dato il generale Sir Mike Jackson, ufficiale in pensione dell'esercito britannico venuto a conoscenza di questa decisione in una delle sue udienze private quando la Regina era in vita.

La rivelazione nel documentario

Le parole del comandante andranno in onda nelle prossime settimane in un documentario che verrà trasmesso sul canale britannico Itv ma le anticipazioni le ha rese note il quotidiano inglese The Mirror. " Infrangerò la regola di non divulgare ciò che accade in questa occasione perché è stata molto chiara", ha dichiarato Jackson, spiegando che la Regina Elisabetta fosse consapevole dei rischi che i nipoti avrebbero potuto correre se mandati in guerra facendo una scelta netta. " È stato deciso che per William, in quanto erede dell'erede, il rischio è troppo grande. Ma per suo fratello minore, il rischio era accettabile", ha aggiunto.

Harry in guerra

Insomma, la Regina aveva le idee chiare: dopo il principe Carlo III che tra poche settimane sarà incoronato ufficialmente, la successione prevede che sia William, 40 anni e duca di Cambridge, l'erede al trono. Fino a questo momento il fratello minone Harry è stato impegnato per ben due volte in Afghanistan (2007-2008 e 2012-2013), nell'ultima occasione come pilota Apache, un elicottero d'attacco. Nel libro di memorie scrisse di aver ucciso molti talebani suscitando molte polemiche per queste rivelazioni e il rischio che fosse minacciato dai terroristi. Nonostante questo, nel suo libro "Spare", Harry ha dichiarato di essere stato "salvato" dalla carriera militare dopo la tragica scomparsa di sua madre, la principessa Diana, avendo così la possibilità di " trasformare il suo dolore in uno scopo ".

William "riservista"

A differenza sua, invece, WIlliam è stato sempre un "riservista" della patria anche se si era arruolato come ufficiale nella cavalleria domestica britannica. Il Daily Mail ricorda che avrebbe voluto andare al fronte ma gli fu già impedito in passato. " ll documentario mostra che a William fu impedito di entrare in guerra, nonostante lo volesse, a causa della sua posizione di futuro re", scrive la stampa inglese. Mark Cann, direttore della British Forces Foundation, nel documentario ha dichiarato quanto William fosse molto ansioso di andare. " Inequivocabilmente ".

Itv ha fatto sapere che il documentario che, a questo punto, farà sicuramente discutere dopo la messa in onda, include rari filmati d'archivio e nuove interviste con figure chiave alcune delle quali non hanno mai parlato in passato dinnanzi a una telecamera così da offire anche un punto di vista critico della Regina Elisabetta II durante i momenti più importanti del suo lungo regno.