Carrozza ed emoji: ecco tutti i nuovi dettagli dell'incoronazione di Carlo III

Dopo aver partecipato al tradizionale rito del Maundy Service, lo scorso 6 aprile e aver riunito la royal family per la messa di Pasqua nella Cappella di San Giorgio a Windsor, lo scorso 9 aprile, la prima dopo la morte della regina Elisabetta, re Carlo III ha voluto che venissero resi noti i nuovi particolari della cerimonia di incoronazione de prossimo 6 maggio: dalle carrozze scelte per il tragitto del Re e della Regina da e verso l’Abbazia di Westminster fino alla realizzazione di un’emoji che rende l’evento più moderno e accattivante per le nuove generazioni.

Omaggio alla regina Elisabetta

Buckingham Palace ha rivelato che la cerimonia d’incoronazione di Carlo e Camilla inizierà alle 11 ora inglese. Il Re e la Regina consorte (che dopo l’incoronazione sarà per tutti solo la Regina Camilla) viaggeranno dal Palazzo reale all’Abbazia di Westminster a bordo della Diamond Jubilee State Coach, un omaggio alla sovrana scomparsa. Si tratta, infatti, della carrozza trainata da 6 cavalli che doveva essere costruita per celebrare l’80esimo compleanno della regina Elisabetta. La realizzazione, però, venne completata solo 8 anni dopo la data stabilita e divenne, così, il veicolo commemorativo del Giubileo di Diamante della defunta sovrana.

Venne usato per la prima volta per l’apertura del Parlamento del 4 giugno 2014. La carrozza è dotata di finestrini elettrici e aria condizionata. Carlo e Camilla attraverseranno il Mall, l’Admiralty Arch e Trafalgar Square, percorrendo Whitehall fino a Parliament Square prima di arrivare all’Abbazia. Il percorso sarà di 1,3 miglia (2,1 chilometri), dunque più breve di quello effettuato dalla regina Elisabetta, che arrivò a compiere un tragitto di 1,6 miglia (2,6 chilometri), passando per il Victoria Embankment, la strada che costeggia la riva Nord del Tamigi. I nuovi monarchi verranno accompagnati dal Sovereign’s Escort della Household Cavalry.

Nella processione verso Buckingham Palace (la Coronation Procession), invece, re Carlo e la Regina consorte Camilla, scortati da Forze Armate provenienti da tutto il Commonwealth, viaggeranno sulla celebre Gold State Coach, trainata da 8 cavalli, ricoperta in foglia d’oro e costruita nel 1762. Il veicolo è stato usato per la prima volta da re Giorgio III per l’apertura del Parlamento nel 1762 e in tutte le cerimonie di incoronazione di sovrani britannici a partire da quella di Guglielmo IV nel 1831.

La Gold State Coach è, evidentemente, un mezzo molto antico, poco manovrabile e molto pesante, visto che tocca le 4 tonnellate. Proprio per questo viene utilizzato in poche, importanti occasioni. Molti dei sovrani che avevano attraversato Londra con questa carrozza, dalla regina Vittoria a Giorgio VI, ricordarono il viaggio con una certa ansia, lamentandosi delle continue oscillazioni e della scomodità del veicolo. Abbiamo visto la Gold State Coach anche durante il Giubileo di Platino della regina Elisabetta, nel giugno 2022: in quell’occasione su uno dei finestrini comparve un ologramma della sovrana.

L’emoji dell’incoronazione

Solo osservando i dettagli relativi alle carrozze scelte per il giorno dell’incoronazione è piuttosto evidente il tentativo di re Carlo III di mantenere il suo ruolo e la Corona in perfetto equilibrio tra passato e presente, tradizione e innovazione. C’è, però, qualcosa di assolutamente moderno e nuovo che Sua Maestà ha voluto per ricordare il suo grande giorno e, forse, anche per attirare le nuove generazioni, proiettando la monarchia nell’era di Internet, quindi del futuro: un’emoji della Corona di Sant’Edoardo. Un particolare simpatico, dedicato alla cerimonia del 6 maggio. L’immagine, ha riferito Buckingham Palace, è disponibile su Twitter dallo scorso 10 aprile e accompagnerà gli hashtag pensati per l’incoronazione (altra novità introdotta da Carlo III): #Coronation, #CoronationConcert, #CoronationWeekend e #CoronationBigLunch.