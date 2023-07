"Ma non ti vergogni?". Clizia Incorvaia travolta dall'odio per il micro-bikini

Clizia Incorvaia è finita al centro della bufera social per alcuni scatti in bikini, che hanno attirato molte critiche. Prima ha pubblicato le foto in costume da bagno poi, travolta dai giudizi negativi e dalle offese, ha rimosso il post Instagram salvo condividerlo nuovamente con tanto di sfogo: " Dico basta a questo odio espresso sui social ".

L'ex gieffina e fidanzata di Paolo Ciavarro, conosciuto nella casa del Grande fratello vip, non è il primo personaggio famoso a finire nel mirino degli odiatori del web per foto e video pubblicati sui social. Ma l'ultimo post Instagram della Incorvaia ha scatenato un vero e proprio putiferio tanto da costringere la siciliana a rimuovere il contenuto, nel quale si mostrava con un micro-bikini colorato. Poche ore dopo, però, Clizia Incorvaia ha pubblicato nuovamente il post aggiungendo alcuni dei commenti critici ricevuti: " Che costume scandaloso", "Io non riesco ad essere solidale con questa forma di apparire". E ancora: "Mi sembra molto esagerato, ricorda che sei mamma", "Copriti un po' e cerca di dare il buon esempio a tua figlia, adesso esageri ".

Lo sfogo di Clizia Incorvaia

Condividendo di nuovo le foto, l'influencer siciliana ha voluto sfogarsi per quanto accaduto, dicendosi sorpresa ma soprattutto stanca di critiche e offese. " Ho dovuto cancellare le mie foto con questo costume poiché sono stata travolta da offese. Inaspettate", ha scritto su Instagram, proseguendo: "Poi mi sono chiesta: perché gli altri devono limitare la mia libertà di espressione? Perché devono annichilirmi con insulti usandomi come pungiball per le loro frustrazioni?". Così invece di cedere alle offese, Clizia Incorvaia ha deciso di replicare: "Dico basta a queste critiche anonime così aggressive. Io voglio sentirmi libera di essere come sono ".