"Sommersa dalla spazzatura". Clizia Incorvaia contro il degrado di Roma

Ormai da tempo sono all'ordine del giorno foto e video che ritraggono Roma invasa dai rifiuti. È un problema che la Capitale si porta dietro da molti anni e che ancora oggi, nonostante le solite parole del sindaco Roberto Gualtieri, rappresenta una triste realtà con cui gli abitanti devono fare i conti. Senza dimenticare l'immagine tutt'altro che edificante restituita ai turisti quando mettono piede in città. Ora anche tra i volti noti dello spettacolo c'è chi ne parla: è il caso di Clizia Incorvaia, che via social ha denunciato il degrado protagonista.

La denuncia di Clizia Incorvaia

L'ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di immagini - con i cassonetti pieni e una montagna di rifiuti sullo sfondo - per mettere in evidenza un'annosa grana che attanaglia Roma. I rifiuti sono un vero e proprio incubo: la loro perenne presenza non passa inosservata e spuntano come funghi. E così Incorvaia ha fornito pubblicamente il suo pensiero sulla questione: " Purtroppo non è installazione artistica! E dei vecchi albori di una Roma caput mundi è rimasto ben poco ".

Innanzitutto ha voluto specificare che il post si pone l'obiettivo di sensibilizzare il Comune di Roma su una tematica molto importante per i cittadini. Poi nelle storie ha chiesto ai suoi followers di prendere posizione e palesare il loro punto di vista in merito " al problema della spazzatura che sommerge Roma ". Qualcuno ha lamentato la mancanza di interventi per prendere provvedimenti utili: " È uno schifo, non si può vedere Roma così ". Una risposta che ha trovato la condivisione di Incorvaia.

Le reazioni degli utenti social

Alcuni hanno sottolineato come in realtà la bellezza di Roma meriterebbe cura e hanno apprezzato che l'ex concorrente del Gf ha messo a disposizione la sua popolarità per parlare del problema. " Ricordiamoci il vecchio splendore di Roma e che in questo modo la Capitale d'Italia non ci rappresenta in modo degno ", ha rimarcato. In sostanza da molti è emersa la rabbia e lo sconcerto per la mancanza di soluzioni.

Incorvaia ha voluto volontariamente indossare capi d'abbigliamento di fascino e farsi immortalare tra la spazzatura che dilaga a Roma. Una sorta di paradosso non solo per far riflettere sul modo in cui la bellezza venga offuscata dal degrado urbano, ma anche per sottolineare lo scarso senso civico e i malfunzionamenti che sono sotto gli occhi di tutti. Pertanto si è detta spiazzata da chi non è riuscito a cogliere il senso della sua azione.