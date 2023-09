"Sono stato male...". La rivelazione di Fedez alla vigilia di X Factor

Nuovi problemi di salute per Fedez. Il rapper ha confessato di avere attraversato un momento difficile nelle scorse settimane proprio quando il popolo dei social notava la sua ennesima latitanza da Instagram. Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di X Factor, Federico Lucia ha rivelato infatti di avere avuto un virus, che lo ha costretto a sottoporsi a nuove cure mediche.

L'occasione per tirare fuori l'argomento è stata la conferenza, che precede l'inizio del talent X Factor, dove si è tornati a parlare anche di Morgan e dei fatti di Selinunte. I vertici della rete televisiva privata Sky hanno fatto sapere che il caso è ufficialmente chiuso a seguito delle scuse del loro giudice e del suo gesto: " Abbiamo preso le distanze dalle sue parole. Morgan ha deciso di destinare metà del suo cachet all'associazione Casa Arcobaleno e questo gesto ha reso molto concrete le sue scuse, e ci ha convinti a proseguire la nostra collaborazione ".

Fedez e il fuoco di Sant'Antonio

Quando la stampa presente alla conferenza ha chiesto un commento a Fedez sul caso Morgan e sulla frase a lui rivolta proprio a Selinunte ("Andate a vedere Fedez e Marracash") - visto che era rimasto in silenzio nei giorni clou della polemica - però, il rapper ha parlato dei problemi medici ai quali ha dovuto far fronte - pare - proprio nei giorni della polemica. " Io ho avuto il fuoco di Sant'Antonio quando è successo questa cosa, quindi ero impegnato in cose più importanti per la mia salute", ha rivelato il marito di Chiara Ferragni, concludendo: "Non credo ci sia bisogna di addentrarci in questa cosa, andiamo oltre e basta". Dunque, Fedez avrebbe contratto il virus dell'Herpes Zoster ma della malattia non ha fornito ulteriori dettagli.

Alla luce delle parole pronunciare da Federico Lucia, il popolo dei social network si è scatenato tornando con la mente alle scorse settimane e agli strani atteggiamenti tenuti dall'artista proprio in rete. Per alcuni giorni, infatti, Fedez era praticamente scomparso dal web, comparendo solo sporadicamente e mostrandosi serio e quasi scocciato nel dovere apparire nelle foto della moglie, sempre molto attiva su Instagram. A quanto pare dietro a quell'atteggiamento distaccato c'erano i nuovi problemi di salute, dei quali solo oggi il rapper ha voluto parlare pubblicamente. Forse anche un modo per smarcarsi dalla polemica legata al collega Morgan.