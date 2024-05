"Ho capito che dovevo mandarlo a casa”. Belen Rodriguez vuota il sacco su Elio Lorenzoni

C’è sempre un grande interesse nei riguardi della vita privata di Belen Rodriguez. E oggi lo è ancor di più. La showgirl, infatti, dopo che si è presa una vacanza dagli impegni di lavoro, ultimamente si sta dedicando molto di più ai figli e a se stessa, senza dimenticare l’amore. Sfumata la possibilità di ricucire uno strappo con Stefano De Martino – alla luce delle pensanti dichiarazioni che ha lanciato nel salotto di Mara Venier -, in molti avevano sperato che Belen Rodriguez avesse trovato un nuovo compagno in Elio Lorenzoni (che di professione è imprenditore), ma anche quell’amore così fugace è già finito. Fino a questo momento, la showgirl non aveva mai confermato la rottura, ma sui social con post e foto sibilline aveva fatto intuire che la luna di miele era già finita. Ora, però, Belen rompe gli indugi e rivela in tv che la relazione è finita e racconta anche il motivo per il quale sia terminata così presto. Come ha confessato la Rodriguez, la colpa è della mamma di lei che non avrebbe visto di buon grado il legame tra Belen e l’imprenditore.

La rivelazione è avvenuta negli studi Rai e nel corso di una puntata dello show di Alessandro Cattelan. La Rodriguez si è lasciata intervistare insieme a Cecilia – fresca sposa con il suo Ignazio – in merito alla partecipazione di Celibrity Hunter, il reality di Amazon Prime Video. Durante l’intervista, non si è discusso solo di lavoro e di nuove prospettive ma si è parlato anche di vita privata. E, incalzata dal conduttore, Belen Rodriguez confessa che con Elio la storia è già archiviata ma le rivelazioni non finiscono qui. “ Siamo andati in Argentina per festeggiare il Capodanno. C’erano Cecilia, Ignazio, Jeremias, Deborah che è la sua fidanzata, i due suoi cani, i due cani degli altri, il cane di mia zia, mia mamma, mio padre, io, il mio ex fidanzato, i miei figli – racconta -. Non puoi capire i coltelli che sono volati ”.

A questo punto Cattelan ha domandato a Cecilia Rodriguez se la loro madre andasse d’accordo con i loro fidanzati. Belen Rodriguez ha risposto di sì, ma Cecilia ha aggiunto che con il suo ex Elio ormai non più. Così Belen ha spiegato come sua madre sia stata fondamentale nella scelta di rompere con Lorenzoni. “ No, non ci andava d’accordo. Mi ha dato ragione assolutamente su tutti gli aspetti – racconta -. Cosa che non fa mai. Quindi quando mi ha dato ragione, ha iniziato a litigare lei con lui e ho capito che lo dovevo mandare a casa – aggiunge -. Mia mamma nella mia vita è proprio il termometro. Se inizia a guardare male la persona con la quale sto, che sia un’amica, un fidanzato, un collaboratore di lavoro… lo fa fuori. Anche entro poco tempo ”, conclude.

Cosa sia successo per generare quest’odio tra genero e nuora non è dato sapere ma, finalmente, si alzato il velo su gossip molto chiacchierato.