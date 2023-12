"Non ci provare con il mio uomo". Belen e il retroscena sull'intervista da Mara Venier

Mentre sul web ancora si discute delle rivelazioni fatte da Belen Rodriguez a Domenica In sui tradimenti di Stefano De Martino e sulla depressione, c'è un retroscena legato all'intervista con Mara Venier. Prima di andare in studio l'argentina è stata ospite della conduttrice e ha cenato nella sua casa romana insieme all'attuale compagno, Elio Lorenzoni. Il video della serata in famiglia è stato pubblicato da Belen nelle storie del suo profilo Instagram e ha fatto ben presto il giro del web per alcune dichiarazioni fatte dalla showgirl.

Belen a Domenica In

L'intervista che Belen Rodriguez ha rilasciato a Domenica In ha fatto finalmente chiarezza sui motivi, che hanno portato la showgirl argentina a divorziare da Stefano De Martino. Dopo tanti rumor, gossip e frasi a metà, Belen ha vuotato il sacco parlando dei tanti tradimenti consumati dall'ex compagno all'ombra della loro unione. " Non è finita per un tradimento, è iniziato con un tradimento, però ho fatto finta di niente. Erano una decina, sono arrivata a 12, poi ho smesso di telefonare ", ha confessato su RaiUno l'argentina. C'è chi se lo aspettava e chi no, ma intanto Belen - dopo mesi di assenza televisiva - è riuscita nell'impresa di rubare la scena a Ilary Blasi, che da settimane teneva alta l'attenzione su di sé grazie alle rivelazioni fatte sull'addio a Totti nel suo docufilm "Unica".

Belen e Mara Venier a cena