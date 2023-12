"Ho fatto il Botox" la rivelazione di Selena Gomez che spiazza i fan. Ma c'è di più...

Non è certo la prima ad averlo fatto, ma in un ambiente come quello di Hollywood in cui la "bellezza" è sempre dichiarata, naturale aver ammesso di ricorrere all'uso del botox, è una vera e propria rivelazione. A farla un vero e proprio idolo delle folle, la cantante Selena Gomez.

Le voci che circolavano

Era tempo che la cantante veniva "attaccata" sui social secondo cui i suoi lineamenti erano completamente cambiati, e durante un Q&A una funzionalità di Instagram che permette ai follower di inviare quesiti all'interno delle stories e a cui il personaggio può decidere di rispondere pubblicamente con un'altra storia, ha deciso di dire la verità.

" Ho fatto il botox ", ha scritto senza aggiungere altro per rispondere ad un fan che la accusava di essersi cambiata i connotati utilizzando delle protesi per alzarsi le guance. Non si trattava quindi di "protesi" che spesso vengono usate per evidenziare gli zigomi che alzandosi assottigliano il viso, ma semplicemente un'iniezione di botox, una tossina che paralizza i nervi facciali.

Che cosa è il botox

Il suo uso più comune è l'iniezione in piccole quantità in punti strategici del viso per trattare e ridurre al minimo i solchi e le rughe d'espressione. È questo l'effetto della tossina che agisce riducendo temporaneamente la contrazione dei muscoli facciali, lasciando la pelle liscia e tonica, correggendo le rughe e prevenendone la progressione. Tramite iniezioni di tossina botulinica, si indeboliscono e paralizzano alcuni muscoli, bloccando alcuni nervi.

Gli effetti dell'iniezione non sono immediati, cominciano a essere visibili dopo tre o quattro giorni, a seconda di ogni paziente. Ma non è la meraviglia che può sembrare, tutte le iniezioni devono essere fatte da medici estetici specializzati, perché il nervo che si paralizza può, se non eseguito in maniera corretta, produrre un effetto tutt'altro che naturale, cambiando letteralmente i connotati del viso.

Le altre star che...

Come accennato, ad Hollywood sono molte, quasi tutte per la verità, le star che sono ricorse al botox per fermare l'età che avanza, ma solo pochissime di loro lo hanno ammesso. Tra queste Cindy Crawford e Gwyneth Paltrow a cui si aggiunge ora anche Selena Gomez considerata in america una vera e propria divina.

Non è l'unica novità per Selena