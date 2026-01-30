"Ho un forte dolore". Come sta Antonella Clerici

La rivelazione che ha fatto davanti alle telecamere nel corso della puntata di "È sempre Mezzogiorno" andata in onda nella giornata di ieri, giovedì 29 gennaio, ha suscitato grande preoccupazione nel pubblico che la seguiva da casa: Antonella Clerici ha spiegato infatti di essere nuovamente vittima di un problema di salute che si trascina dietro da qualche tempo e la sta mettendo alla dura prova, con delle conseguenze difficili da nascondere dal momento che ad essere influenzata è anche la sua voce.

Da sempre molto diretta coi telespettatori, la conduttrice ha deciso di spiegare l'origine del suo malessere. "Vi chiedo scusa, vi sarete sicuramente resi conto che ho un po' di sofferenza, tanto vi racconto sempre tutto" , dice la Clerici rivolgendosi alle telecamere e ai presenti in studio, "ho un problema al diaframma da tanto tempo, ogni tanto mi da fastidio e fatico a respirare, ho un dolore forte qua... e questo è uno di quei giorni che va un po' così" . Nonostante questo inconveniente, tuttavia, la padrona di casa è riuscita a portare a termine la conduzione del programma, e i suoi fan la attendono anche a "The Voice Kids" nella prossima puntata che andrà in onda sabato 31 gennaio.

Della patologia che la affligge da qualche tempo la conduttrice aveva già parlato apertamente lo scorso settembre, spiegando non solo le conseguenze della stessa ma anche il percorso che aveva iniziato a fare nel tentativo di migliorare le sue condizioni di salute. "Ho un problema al diaframma, che mi è salito tantissimo, sopra il cuore, sopra i polmoni" , aveva dichiarato la Clerici.

"Mi sto curando, sto facendo degli esercizi di respirazione, ma ogni tanto quando sentite degli abbassamenti di voce è dovuto a questo problema di salute" , aveva precisato in conclusione, "è una cosa particolare, non è usuale. Faccio un po’ più fatica a respirare rispetto alle persone che non hanno questo problema" .

"Mi dà fastidio sia al cuore che al polmone. È un problema che incide perché io parlo molto, e quindi per me ha un peso particolare".

Dopo aver tranquillizzato tutti, sottolineando il fatto che non si tratta di una patologia grave, la conduttrice aveva parlato delle fastidiose conseguenze nel suo lavoro: