"Ho metastasi al cervello". La confessione di Eleonora Giorgi

La lotta quotidiana contro il terribile tumore al pancreas dimostra la forza di Eleonora Giorgi che è un esempio per quanti combattono contro lo stesso male e altre malattie: ospite della trasmissione Verissimo ma per ovvi motivi in collegamento da casa, l'attrice e regista di 71 anni ha raccontato le novità dell'ultimo periodo e la speranza per una potenziale nuova cura che potrebbe essere approvata a stretto giro negli Stati Uniti.

Le metastasi al cervello

Dopo l'ultimo consulto con gli oncologi, Giorgi ha detto che le è stata diagnosticata " una metastasi al cervello. Nel giro di una settimana ho dovuto fare la radiochirurgia. Viene utilizzata già da tanto tempo per il seno e molti altri tumori. Però, al cervello, un po' di paura l'ho avuta ", racconta, elogiando lo staff che la segue ma anche i medici, in generale, che sono fondamentali per tutti i pazienti dal punto di vista umano e professionale. " Il momento della terapia chirurgica è andato molto bene ", aggiunge.

Il potenziale farmaco

L'attrice racconta successivamente che adesso bisognerà aspettare i prossimi esami ma le cure sono "arrivate": una speranza è rappresentata da un nuovo farmaco che negli Stati Uniti potrebbe essere approvato in poco tempo. " Non credo di poter chiamate Trump e pregarlo di fare approvare una medicina dalla Drug and Food administration americana. Ci saranno migliaia di persone, come me, nel mondo che lo aspettano. Si tratta di un farmaco che aggredisce la mutazione genetica, una cosa modernissima". Negli Usa possiede già tutte le certificazioni, basterebbero un timbro e una firma. "Stiamo aspettando", sottolinea, non nascondendo la paura che ci sarebbe comunque per un farmaco nuovo che è stato in sperimentazione per due anni .

I problemi con la chemio

Eleonora Giorgi racconta anche quali sono stati i problemi maggiori vissuti fino a questo momento a causa del tumore al pancreas che non le hanno permesso di fare la chemioterapia. " Ho rifiutato la chemioterapia palliativa perché mi ha comportato tanti problemi allo stomaco, mi provocava nausea. Anche se quella palliativa sarebbe più leggera, aggredirebbe comunque di nuovo il sistema digestivo. Sono molto restia, non vorrei turbare il mio fragile equilibrio ".

Con la forza, a 360 gradi, che la contraddistingue,

rabbia per quello che mi è successo. Tutta questa situazione mi spinge ad amare ancora di più: la mia famiglia, i miei figli, il mio nipotino

Giorgi sorride e conclude dicendo di non provare "", conclude l'attrice.