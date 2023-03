"Ho paura, è tornato". Carolyn Smith racconta il suo periodo buio

Nello studio di Verissimo, il rotocalco di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, è stata ospite la giurata di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith. La coreografa si è concessa ad un’intervista con la conduttrice, raccontando di come sta affrontando la sua lotta contro il tumore al seno.

La malattia

Purtroppo Carolyn Smith è tornata a combattere contro il cancro al seno per la terza volta, dopo la prima diagnosi arrivata nel 2015, ma nello studio della Toffanin, ha spiegato che adesso le fa più paura: “È un po' dura questa volta, ce la faccio, però questa volta non so per quale motivo era diverso dalle altre volte. Speravi sempre in quel momento che dicevano "finito lì", invece no. Non va via, si nasconde ogni tanto, perché purtroppo non c'è ancora un farmaco che riesce a uccidere questo tipo di tumore”. A preoccupare ulteriormente Carolyn, è stata l’incertezza di poter avere una cura. Purtroppo, infatti, come ha raccontato alla conduttrice, il suo fegato è stato intaccato dalle precedenti terapie e per questo, non può fare radioterapia. Fino a poco tempo fa, inoltre, si pensava non potesse neppure accedere alla chemio: “Sette anni di chemioterapia hanno pesato un po' sul fegato perciò abbiamo sospeso tutto.” Per fortuna, però, ad oggi la ballerina può curarsi perché è arrivato un nuovo farmaco che sembrerebbe non intaccare il suo fegato e quindi, può fare la chemio che ha iniziato proprio l’8 marzo, nel giorno della Festa della Donna. A pesare su Carolyn, come ha spiegato nel salotto di Canale 5, è il non poter avere il pieno controllo di mani e piedi: “Mi è capitato di svegliarmi in piena notte in preda al panico, senza sentire più nulla dal ginocchio in giù”.

Il supporto del marito e dell’oncologa

A fianco alla giurata del talent di Milly Carlucci, c’è il marito, il ballerino Ernestino Michielotto, che non ha preso benissimo la malattia della moglie, anche se Carolyn ha spiegato che non l’ha presa bene nemmeno le volte precedenti: “Quando è venuto a prendermi dopo la prima seduta di chemio, aveva una faccia così grigia.” Anche la sua oncologa è un punto di riferimento nella sua vita, infatti, la coreografa la definisce un’amica, una persona con il cuore, un punto di riferimento per tanti ed anche per lei.

La forza di Carolyn

Nonostante tutte le difficoltà, la Smith non ha mai perso l’amore e la passione per la danza, tanto che continua ad allenarsi usando gli anfibi al posto dei tacchi. Carolyn ha una grande forza, e come ha spiegato alla Toffanin, è decisa a combattere il più possibile proprio perché è una donna molto forte: “Fragile sì, ma mi sto rendendo conto che questa fragilità è proprio la mia forza.” E così la ballerina ha detto a Verissimo: “A tutte le donne come me, voglio dire di sorridere allo specchio ogni mattina, anche quando non se ne ha la voglia. Siamo vive, abbiamo un’altra giornata che ci attende, viviamola al massimo, godiamoci ogni momento”.