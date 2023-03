"Il tumore è tornato. Ora è complicato". Il dramma di Carolyn Smith

Carolyn Smith ricomincia la sua battaglia personale. Dal 2015 la coreografa inglese combatte contro un brutto male. La situazione sembrava essere migliorata ma in uno degli ultimi controlli medici è arrivata l'ennesima brutta notizia. " Il cancro è tornato per la terza volta ", ha rivelato la Smith nell'ultima puntata di "Cinque minuti", il programma di Bruno Vespa. Poi ha condiviso un messaggio con i suoi follower su Instagram per raccontare il difficile momento, che sta vivendo.

La confessione da Bruno Vespa

Nello studio del nuovo programma di Bruno Vespa, Carolyn Smith è arrivata con un nuovo taglio di capelli. Lo stesso di alcuni anni fa quando iniziò il suo percorso oncologico per sconfiggere il tumore al seno. " Ho tagliato i capelli perché il nuovo farmaco per la chemio, mi dicono i medici, sarà molto tossico", ha rivelato la coreografa inglese motivando la scelta di rasarsi i capelli. Un gesto che mai si sarebbe immaginati di dovere compiere ancora una volta, visti gli ultimi difficili anni di lotta contro il cancro. "Sto aspettando quelle bellissime parole: è finita qua. Ma non arrivano. Questa volta è più complicata, sono più consapevole. L'intruso non mi fa compagnia ", ha ammesso il giudice di Ballando con le stelle.

Il video messaggio di Carolyn Smith su Instagram

Poco dopo la fine dell'intervista da Bruno Vespa, la Smith è comparsa sui social network per raccontare ai suoi fan cosa sta affrontando e il motivo del suo cambiamento estetico. " Il modo migliore di celebrare l'8 marzo è iniziare la chemio", ha esordito sul web, spiegando: "Purtroppo ho dovuto ricominciare la cura. C'è un piccolo percorso da fare, come al solito smile e forza per andare avanti anche se, rispetto a prima, c'è qualche momento di fragilità in più. Ma io non mollo ". La ballerina inglese si è detta determinata a combattere ancora una volta per sconfiggere il cancro, ma non ha nascosto di essere emotivamente provata per questa ennesima nuova battaglia. Lo scorso anno, in questo stesso periodo, Carolyn Smith aveva dovuto sospendere le cure a causa di un’infezione al fegato. Ma aveva fatto sapere di essere un passo avanti al tumore, che sembrava essere in fase di remissione.

L'affetto del popolo dei social e dei vip