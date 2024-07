"Ho preso una buca e sono volato via...". Incidente in vespa per Linus

Ascolta ora 00:00 00:00

Incidente in vespa per Linus, con lieto fine. Il noto conduttore radiofonico di Radio Deejay ha avuto un incidente in vespa nella giornata di ieri, mercoledì 17 luglio; a causare la caduta è stata una buca, ma lo speaker è rimasto sorpreso dall’incredibile affetto dei passanti che si sono fermati a soccorrerlo.

L’incidente in vespa di Linus

A raccontare la dinamica dell’incidente è stato proprio lui in un post pubblicato su Instagram. Linus, infatti, ha così esordito: “Come dicono i saggi, ricevere guai significa ricevere fortuna”. Poi, ha continuato: “Che è un concetto che va un po’ approfondito. Significa che ogni contingenza negativa si porta dietro anche dei risvolti positivi”. È a questo punto che è arrivata la spiegazione: “Un’ora fa sono caduto con la Vespa. Ho preso in pieno una buca e sono volato via”.

Per fortuna nulla di preoccupante; è per questo che il conduttore ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute: “Sono atterrato su ginocchio e piede, purtroppo non avevo la saponetta dei piloti, per fortuna non mi sono fatto niente di grave. Vespa intatta, pantaloni e scarpa da buttare”.

Linus e la generosità della gente

A colpire profondamente Linus, la generosità dei passanti che si sono immediatamente fermati per soccorrerlo. Un aspetto positivo che Pasquale Di Molfetta (conosciuto come Linus) è riuscito a cogliere in una spiacevole situazione. Così, ha commentato: “Dov’è il bello, a parte i danni risibili? Nella gente che si è fermata e mi ha rincuorato e assistito”. Infine, ha concluso: “Non certo in quanto personaggio pubblico, avevo il casco e nessuno mi ha riconosciuto. Il mondo non è così brutto come ce lo raccontiamo”.

Tantissimi i messaggi di affetto per lo speaker, tra cui quello dell’amico e collega Nicola Savino (che con lui conduce Deejay chiama Italia)

che per rimarcare la sua preoccupazione ha sottolineato: “Ecco, mo mi sale la pressione”. Tuttavia, nulla di cui preoccuparsi dal momento che poco dopo, nonostante i cerotti, Linus è andato al concerto di Calcutta.