“Ho sofferto molto dopo il mio divorzio…” La confessione di Gerry Scotti

Tutti i giorni entra nelle nostre case attraverso il piccolo schermo, ma come ogni comune mortale nasconde aspetti della vita che gli hanno procurato non poche sofferenze. Stiamo parlando di Gerry Scotti. Il noto conduttore televisivo ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista al settimanale Oggi, a pochi giorni dall’uscita del suo libro, Che cosa vi siete persi. Tuttavia, Gerry ha deciso anche di aprire il suo cuore rivelando degli aspetti del suo privato, cosa molto rara dal momento che è solito sempre virare le interviste sul professionale.

La sofferenza per il divorzio

Era il 2009 quando Gerry Scotti si è separato dalla moglie, Patrizia Grosso, madre di suo figlio Edoardo. Un avvenimento che ha provocato molta sofferenza nel conduttore, tanto da definirlo come uno dei momenti più dolorosi della sua vita: “Ho sofferto molto” , ha rivelato Gerry al settimanale Oggi. La decisione di separarsi non è stata del giudice di Tú sí que vales, ma della moglie Patrizia, eppure Gerry, come aveva rivelato una volta nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, si vergognava di aver “finito la storia della sua famiglia” . Così aveva detto nello studio di Canale 5: “Quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio” .

È per questo che Gerry Scotti ha impiegato molto tempo affinché la ferita provocatagli dalla separazione potesse rimarginarsi: “Torno ai miei genitori: da loro ho appreso che non c'è nulla di più sacro della famiglia, ancor più della religione, dello Stato e della patria. È nel mio dna” , ha rivelato ad Oggi. Poi ha continuato: “E che la prima famiglia a fallire fosse proprio la mia è stato un dolore durato anni. Non potevo più svegliarmi con mio figlio Edoardo. Nel tempo sono riuscito a costruire un rapporto così profondo con lui che ha chiamato la sua prima figlia Virginia e io all'anagrafe sono Virginio Scotti” .

Gerry Scotti e l’amore ritrovato

Per fortuna “Zio Gerry” è riuscito a lasciare quel periodo buio alle spalle, riuscendo ad andare avanti anche grazie all’amore di Gabriella Perino che ha bussato alla sua porta ormai dodici anni fa. I due, infatti, si sono conosciuti per merito dei loro figli, compagni di scuola e da quel momento non si non mai più separati. “Mio figlio Edoardo, la mia compagna Gabriella e i suoi figli, che sono cresciuti con noi e sono un po' anche miei, mi hanno riportato ai bisogni reali e quotidiani. Essere padre ti tiene saldo al suolo. Ora mi diverto a fare il nonno di Virginia e Pietro, i miei nipotini” , ha confessato Gerry al settimanale.