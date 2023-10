Io Canto Generation: quando inizia, novità e anticipazioni

Ci siamo. Sta per prendere il via Io Canto Generation, la nuova avventura televisiva che vede al timone uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano, Gerry Scotti. Il talent targato Mediaset è la versione rivisitata del format Io Canto. Tuttavia, per il grande ritorno su Canale 5 ci saranno tantissime novità e un cast stellare. L’obiettivo, però, rimane lo stesso: scovare dei giovani talenti.

Quando inizia Io Canto Generation

Secondo le prime indiscrezioni riportate da TvBlog, Io Canto Generation dovrebbe andare in onda a partire da metà novembre. In particolare, la data individuata, oscillerebbe tra mercoledì 8 o mercoledì 15 novembre. La scelta del mercoledì come giorno della settimana per mandare in onda il talent di Gerry Scotti è legata alla volontà di evitare il confronto diretto con Fabio Fazio (ormai in onda su Canale 9 di Discovery) nella domenica sera, ma anche per evitare di scontrarsi con il Grande Fratello già bello che collocato con il doppio appuntamento settimanale il lunedì e il giovedì sera.

Tutte le novità di Io Canto Generation

Come anticipato, Io Canto Generation è un talent. Ma chi saranno i protagonisti di questa edizione rivisitata rispetto a ciò che avevamo visto fino ad ora? Gerry Scotti ha deciso di puntare sui ragazzi di età compresa tra i 10 e 15 anni, i quali si sfideranno - nonostante la giovane età - mostrando le loro doti canore. Proprio a questo proposito, il padrone di casa, Gerry, ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo aveva specificato: “Lo dico da padre e da nonno. Nella vita bisogna imparare a vincere e a perdere. Questo finto buonismo nel dire di non fare nessuna gara perché se un ragazzo perde poi ci resta male. Ma un ragazzo può vincere, può perdere e la settimana prossima ci riprova un’altra volta, è la storia della vita” .

Le puntate previste per lo show musicale sono 6 e i concorrenti si sfideranno attraverso una competizione a squadre sotto la guida di sei illustri coach, appartenenti al mondo dello spettacolo e della musica: Iva Zanicchi, Fausto Leali, Mietta, Anna Tatangelo, Benedetta Caretta (vincitrice della seconda edizione di Io Canto) e l’ex suora Cristina Scuccia. Annunciati anche i 4 giudici che daranno valutazioni precise e dettagliate riguardo le esibizioni dei concorrenti: i cantanti Orietta Berti e Al Bano, l’attore Claudio Amendola e la conduttrice e showgirl Michelle Hunziker. Insomma, non ci resta altro che attendere per scoprire insieme tutte le sorprese che ci riserverà questa nuova edizione dello show di Canale 5.