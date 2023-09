"Lo guarderò da casa…". Gerry Scotti smentisce la partecipazione a Sanremo

Nella puntata di ieri, domenica 24 settembre, ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, Gerry Scotti. Il noto conduttore tv, per l’occasione ha parlato della prossima avventura in partenza su Canale 5, Io Canto Generation, ma naturalmente non poteva mancare il riferimento ai rumors di cui è stato protagonista in questi ultimi mesi: la sua partecipazione a Sanremo.

Gerry Scotti e Sanremo 2024

A scatenare l’indiscrezione era stato uno scatto che ritraeva Gerry in compagnia di Amadeus. I due, intenti a fare colazione avevano acceso le speranze del pubblico italiano che già sognava di vederli insieme sul palco dell’Ariston nella prossima edizione di Sanremo. Nulla di tutto ciò. Infatti proprio nel salotto della Toffanin, Gerry Scotti ha smentito la notizia: “La parola Sanremo non è stata nemmeno mai pronunciata, quindi ci tenevo a dire che io guarderò Sanremo, da casa, come tutti voi. Lo dico perché giornali hanno riportato la notizia, raccontando questa storia che, insomma…abbiamo dovuto smentire”.

Naturalmente, il noto volto Mediaset ha fatto sapere di essere rimasto molto contento della reazione entusiasta del pubblico dinanzi alla sua ipotetica partecipazione alla kermesse sonora. Tantissime le manifestazioni di affetto ricevute anche da alcuni colleghi e, a questo proposito, Gerry ha commentato: “Ovviamente non posso dire che i commenti che sono arrivati non mi abbiano fatto piacere, anche Fiorello ha scritto "Gerry Scotti se lo meriterebbe". Secondo il conduttore, ad avere confuso le idee potrebbe essere stato il post equivoco: “Grazie, sono parole bellissime, ma non c'entrano con la realtà. Se vado a Sanremo vado seduto a godermi una serata, come tutti voi, ma non presenterò Sanremo. Forse è stata colpa mia perché in un post ho messo ‘conoscete un albergo a Sanremo’. Ciao Ama, buon lavoro”.

L'avventura di Io Canto Generation

Se da una parte l’ipotesi Sanremo 2024 sembrerebbe essere stata definitivamente archiviata, dall’altra Gerry Scotti è pronto a ripartire con una nuova avventura dal mese di ottobre: Io Canto Generation. Si tratta di un talent in cui ragazzi di età compresa tra i 10 e i 15 anni si sfideranno – nonostante la giovane età - mostrando le loro doti canore. A questo proposito il conduttore ha specificato: “Lo dico da padre e da nonno. Nella vita bisogna imparare a vincere e a perdere. Questo finto buonismo nel dire di non fare nessuna gara perché se un ragazzo perde poi ci resta male. Ma un ragazzo può vincere, può perdere e la settimana prossima ci riprova un’altra volta, è la storia della vita”. Le puntate di Io Canto Generation saranno 6 e nello show ci saranno 6 capi squadra: Iva Zanicchi, Fausto Leali, Mietta, Anna Tatangelo, Benedetta Caretta (vincitrice della seconda edizione di Io Canto) e l’ex suora Cristina Scuccia. Svelati, inoltre anche i nomi di due dei quattro giurati dello show: Orietta Berti e Michelle Hunziker.