La holding dei genitori e gli affari: ecco chi tira i fili dell’impero di Fedez

Chi vive con Fedez deve conoscerlo davvero bene e ci dev'essere sicuramente qualcosa che al pubblico non arriva o arriva in maniera non così evidente. A quasi 35 anni, infatti, il rapper di Rozzano da tempo ha dato in mano tutta le gestione del suo patrimonio ai genitori. Mamma Annamaria, de sempre, è anche il suo manager, colei che ne tira i fili e gli impedisce di sbandare pericolosamente. Fedez, benché sia padre e marito, pare abbia mantenuto tutta l'incoscienza dell'adolescenza e, in parte, questo aspetto del suo carattere comunque emerge dai suoi comportamenti. Secondo la giornalista Selvaggia Lucarelli, per esempio, il rapper avrebbe messo ancora una volta in crisi il matrimonio con Chiara Ferragni con un attacco scomposto ai giornalisti che nei giorni scorsi hanno stazionato sotto il suo palazzo.

Tornando agli affari, la holding Zedef che controlla le società di Fedez è in mano per il 90% ai suoi genitori, nella proporzione di 50 al papà e 40 alla mamma. Il restante 10% è in mano al rapper. Il gruppo ha un fatturato di tutto rispetto, che ammonta a circa 20milioni di euro. Si tratta di informazioni che sono state rese note solo nell'ultimo periodo, dopo l'avviamento di una ristrutturazione aziendale che si è conclusa nel 2024 e che è stata gestita, nemmeno a dirlo, da mamma Annamaria. Dopo l'uscita della fiduciaria, che aveva nel portafoglio il 100% del gruppo, ora sono i genitori di Fedez ad avere il totale controllo manageriale e finanziario del gruppo.

Un lavoro a tempo pieno per i signori Lucia, che non hanno altri figli, per perseguire il maggiore interesse del rapper. Il 2023 è stato un momento di grandi cambiamenti negli equilibri societari, come dimostra l'interruzione dei legami con Stefano Acherman, investitore principale della Dream of ordinary madness entertainment srl, nota semplicemente come "Dream". L'idea iniziale era che Acherman rilevasse l'intera società nel 2027 ma, per ragioni sconosciute, è stato Fedez a rilevare tutto per 800mila euro. Per ristabilire ordine, la mamma di Fedez ha sciolto la società Fdz fondendola in Dream, che ora è controllata direttamente dalla Zedef. Il rapper ha voluto persone di estrema fiducia accanto a sé, in grado di difenderlo da tutto, a volte, probabilmente, anche da se stesso.