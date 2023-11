"Mica parliamo di Friends". Alessandra Mastronardi dice no al reboot dei Cesaroni

Se "I Cesaroni" avranno un reboot non è chiaro, ma intanto dal progetto - se mai ce ne sarà uno - si è tolta definitivamente una delle sue storiche protagoniste: Alessandra Mastronardi. L'attrice, oggi impegnata sul set della serie tedesca "One trillion dollars" su Paramount+, è stata chiarissima su un suo possibile ritorno nel ruolo di Eva Cudicini: " Il mio personaggio si era sposato, aveva fatto due figli, se tornasse sarebbe nonna: no grazie ".

Perché si parla di un reboot

Da settimane i fan della popolare fiction, che ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori tra il 2006 e il 2014, sono in agitazione per il possibile ritorno di una nuova stagione de "I Cesaroni". Ospite di Verissimo a metà ottobre, Claudio Amendola si era lasciato sfuggire una frase sibillina su un possibile ritorno della serie: " Belli I Cesaroni eh? Mah, chissà… ". Il suo silenzio, velato da sorrisini e sguardi di intesa con Silvia Toffanin, ha fatto ben sperare i fan della fiction e le parole del presidente di Publispei, la casa di produzione de "I Cesaroni", hanno alimentato il sogno: " Sono molti anni che i fan ci chiedono una nuova stagione, non avrebbe senso da parte nostra ignorare una così forte richiesta. Ma per I Cesaroni ci vuole una storia forte che emozioni: se ci sarà…si farà ".

Eva Cudicini non ci sarà

Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci, Max Tortora, Antonello Fassari, Matteo Branciamore - alcuni dei volti della serie - potrebbero dunque ritrovarsi davanti alla cinepresa per proseguire la storia da dove si era interrotta. Ma sebbene il progetto sia ancora in forse, un "no" secco è già arrivato e è quello di Alessandra Mastronardi. Intervistata dal Messaggero, l'attrice - che oggi è protagonista della fiction tedesca "One trillion dollars" - ha confermato che non ci sarà. "Ho sentito delle voci, ma niente di ufficiale. Se lo rifacessero io non ci sarei. Non sono per i rifacimenti e non mi servono: quando i cicli si chiudono, si chiudono", ha dichiarato decisa l'attrice, aggiungendo il motivi del rifiuto: "In più il mio personaggio (Eva Cudicini, ndr) si era sposato, aveva fatto due figli, se tornasse sarebbe nonna: no grazie. E poi mica parliamo di un successo globale alla Friends ”.

Perché la Mastronardi lasciò "I Cesaroni"