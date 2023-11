"Inno allo spreco, immagini offensive" nuova bufera su Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez mostrano la loro nuova casa e scoppia la polemica social. Il motivo è presto detto, è l'ostentazione delle incredibili possibilità economiche di cui la coppia dispone. Se infatti molti follower sono felici di essere messi a conoscenza della vita agiata dei loro beniamini, tanti altri non hanno affatto gradito l'ennesima dimostrazione di ricchezza dei Ferragnez. Ed ecco che, durante un primo tour del mega attico in zona Citylife, viene mostrata la cabina armadio di Chiara Ferragni, e il popolo del web insorge.

Come la Rinascente

A lavori ultimati, la famiglia Lucia-Ferragni ha ormai quasi terminato il trasloco e si sta godendo le prime ore nella nuova casa sita nel complesso Residenze Libeskind II. Chiara Ferragni, da imprenditrice di moda, dispone naturalmente di un guardaroba illimitato, per cui non sorprende che abbia avuto bisogno di una intera cabina armadio per sistemare tutti i suoi capi.

I Ferragnez hanno detto addio al loro vecchio appartamento con un video, non mancando di mostrare anche alcuni frame della nuova casa. In questa occasione, Fedez ha mostrato anche la cabina armadio della moglie, scherzandoci sopra. "Questa è tipo La Rinascente, guardate fino a dove va ", commenta il rapper nel filmato, riprendendo Chiara Ferragni che si aggira per la sua stanza destinata agli abiti e agli accessori. Fedez poi chiede, divertito: "Posso fare una piccola corsa? Riprendo per terra". La risposta della consorte è tassativa: " No. No ". La Ferragni, infatti, non vuole che il marito faccia spoiler, mostrando la cabina armadio per intero e rovinando il video home tour tanto atteso dai fan.

Fedez, però, parte lo stesso. E, inquadrando per terra come promesso, mostra quando sia ampia l'ala dedicata alla moglie. Fra curve e postazioni dove sedersi, c'è addirittura spazio per un lavatesta per parrucchieri. "C'è, ragazzi! C'ho il fiatone! ", annaspa il rapper.

La reazione del popolo del web