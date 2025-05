I matrimoni reali dell'estate 2025

Ascolta ora 00:00 00:00

L'arrivo della stagione calda non sancisce solo l'avvicinarsi delle belle giornate e delle tanto agognate ferie. Per i reali e i nobili di mondo, infatti, l'estate rappresenta il momento propizio per celebrare i matrimoni reali. Sono infatti molti i nobili internazionali che hanno scelto le prossime settimane e i prossimi mesi per sancire il proprio sogno romantico. In Gran Bretagna, ad esempio, c'è grande attesa per le nozze di lady Violet Manners che ha annunciato il proprio fidanzamento con un post sul suo account Instagram. Le nozze, che dovrebbero avere luogo il prossimo luglio, spingeranno l'ex "ragazza priva di garbo" (come era stata definita dalle sorelle Alice ed Eliza) a sposare il visconte William "Bill" Garnock, erede di James Randolph Lindesay-Bethune, uomo d'affari scozzese.

Per quanto riguarda la Spagna, invece, c'è grande attesa per le nozze di Cayetano Martinez de Irujo y Fitz-James Stuart, duca di Arjona e conte di Salvatierra nonché Grande di Spagna. L'uomo, di 62 anni, sposerà Barbara Mirjan, 28 anni, figlia di Javier Mirjan, uomo d'affari libanese. I due si sono conosciuti a Marbella nel 2015 e da allora, a dispetto di una differenza di età di oltre trent'anni, sembrano veleggiare verso il canonico e scontato lieto fine. Non si conosce la data ufficiale delle nozze, ma è probabile che verrà celebrato sul finire dell'estate. Per il reale spagnolo si tratta delle seconde nozze: il primo matrimonio lo aveva infatti legato a Genoveva Casanova, da cui ha avuto i suoi due figli gemelli, Luis e Amina, che oggi hanno già ventitré anni.

Anche alla corte francese c'è grande fermento. Hélène D'Orléans, figlia dei duchi di Chartres, ha annunciato sui social di aver ricevuto la proposta di matrimonio da Francisco Sottomayor Quinta, pilota di Tap Ait Portugal, la compagnia aerea di bandiera del Portogallo. Molto vistoso l'anello che Hélène ha ricevuto in cambio del suo "sì": stando a quello che si legge su Adnkronos, si tratterebbe di un gioiello fatto di smeraldi circondati da diamanti e zaffiri. Sulla cerimonia non si ha alcun dettaglio. I due sembrano determinati a mantenere quanto più privato possibile quello che si spera sarà il giorno più bello della loro vita, che continuerà non sotto il cielo di Parigi, ma a Lisbona, dove Hélène già lavora.

Ci spostiamo in Germania, dove già da mesi è stato annunciato il fidanzamento di Peter de Sayn-Wittgenstein-Sayn - figlio del principe Alexander e della principessa Gabriela - e di Yurina Hattori-Roche, erede di un imprenditore americano e di una donna giapponese. Critica d'arte e fondatrice di Althe - programma di residenze per giovani artisti - Yurina Hattori-Roche è una donna che viaggia molto e che divide la sua vita tra l'Europa e il Giappone. Sarà proprio il territorio nipponico ad accogliere la coppia felice, una volta celebrate le nozze. Peter de Sayn-Wittgenstein-Sayn, d'altra parte, lavora già in Giappone, dove ha lanciato TeamFirst, una piattaforma con sede a Tokyo che ha lo scopo di aiutare le imprese nipponiche a sviluppare idee e potenziale.

Chiudiamo la lista dei matrimoni reali con quello che si celebrerà tra la principessa del Lichtenstein Maria Carolina e Leopoldo Maduro Vollmer, nato a Caracas ed erede di una famiglia che detiene la proprietà di uno dei rum più famosi al mondo, il Ron Santa Teresa.

Piccola particolarità: i due si sono conosciuti all'Università Saint-Andrews, la stessa che fu il teatro dell'amore e del corteggiamento tra il principe William e la futura principessa del Galles, Catherine Elizabeth Middleton.