"I miei giudizi? Svegliati cara...". La stoccata di Malgioglio contro suor Cristina

Cristiano contro Cristina e la polemica è servita. A pochi giorni dal ritorno in onda di Tale e quale show, il programma del venerdì sera di Rai1 (al via il 22 settembre), Malgioglio scalda l'attesa con una polemicuccia, che fa rima con Cristina Scuccia. Il forfait dell'ex suora allo show di Carlo Conti non è piaciuto al giudice del programma, che su Instagram ha puntato il dito contro l'ex naufraga, sbottando da vera "diva": " Forse avevi il terrore dei miei giudizi? ".

Piccolo recap per i meno appassionati al genere. Cristina Scuccia era stata data per certa nel cast di Tale e quale show. Conti pensava di avere messo a segno il colpaccio portando in Rai uno dei volti più chiacchierati del piccolo schermo, ma alla fine l'accordo è saltato. " Motivi economici e editoriali" , spifferava Dagospia a inizio agosto, quando sui canali Rai era stato pubblicato l'elenco dei concorrenti e (che gaffe!) compariva anche quello dell'ex monaca. Rimpiazzata in fretta e furia da Jo Squillo, il caso Scuccia sembrava essere archiviato.

Ma Malgioglio ha voluto metterci lo zampino e - dopo avere litigato con Elettra Lamborghini (tutta colpa delle scalette) - ha puntato il dito contro Cristina Scuccia con un post Instagram decisamente pungente. " Ho saputo che l'ex Suor Cristina non sarà nel cast. Questo mi addolora... Leggo inoltre che non desiderava cantare e imitare personaggi pop internazionali... molto ma molto particolari... e canzoni molto ambigue", ha premesso Cristiano, punzecchiando suor Cristina: "Ma come mai... se a The Voice aveva interpretato "Like a Virgin" di Madonna quando indossava i panni da Suora?". Poi l'affondo finale (con tanto di tag per richiamare la sua attenzione): " Svegliati cara. Adesso saremo tutti più sereni e direi anche più contenti. Buona fortuna ".

Guai a fare arrabbiare il giudice di Carlo Conti, insomma. E mai sputare nel piatto (la televisione) dove si mangia da tempo. Per la Scuccia l'approdo in Rai nel cast di Tale e Quale Show poteva rappresentare una nuova opportunità dopo l'Isola dei famosi, ma a dirla tutta c'è chi è pronto a giurare che l'ex suora abbia già un piede nella Casa del Grande fratello (con possibile ingresso venerdì). Sarà vero o sono solo chiacchiere?