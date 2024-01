"È tornato in ospedale". Il periodo nero di Fedez: cosa sta succedendo

Se il 2023 di Fedez è stato un anno nero, il 2024 non sembra offrire spiragli di luce. I guai giudiziari della moglie Chiara Ferragni stanno avendo pesanti ripercussioni sulla vita di coppia ma anche sul rapper che, secondo la rivista Novella2000, sarebbe addirittura tornato in ospedale per accertamenti.

Il periodo nero di Fedez

Dall'inizio dell'anno - in soli diciassette giorni - Federico Lucia ha messo a segno una serie di scivoloni, che potrebbero essere dettati da un profondo malessere psicologico contro il quale il rapper lotta da molto tempo. Prima la battuta su Messina Denaro per l'assedio dei giornalisti sotto casa, poi le accuse alla stampa e la lite social con Myrta Merlino, infine la figuraccia fatta a Muschio Selvaggio, quando ha mostrato per sbaglio la foto di un utente pensando fosse un hater. Tutti episodi che denotato forte nervosismo, che potrebbe essere dovuto anche alle voci insistenti si una crisi coniugale con la moglie Chiara proprio a causa del pandoro-gate e della gestione del rilancio dell'influencer. Per gli esperti Fedez è "inadeguato" a sostenere la consorte sia ora, che la Ferragni è al centro del ciclone, sia in passato. Come se questo non bastasse anche dal punto di vista della salute, la situazione di Fedez è pessima.

Fedez all'ospedale San Raffaele

A fare trapelare le ultime indiscrezioni riguardanti la salute di Federico Lucia è stato il direttore del settimanale Novella2000, Roberto Alessi, che ai Ferragnez ha dedicato la copertina dell'ultimo numero della rivista. Nell'articolo Alessi riferisce di avere appreso da fonti vicine alla coppia, che il rapper è tornato a farsi visitare dai medici, ma non è chiaro se per accertamenti di routine o per nuovi problemi di salute. "Mi dicono che è stato visto in questi giorni al San Raffaele, spero sia l'ennesima fake news", ha scritto il direttore della rivista nell'articolo dedicato a Fedez e a Chiara Ferragni, aggiungendo un'ulteriore indiscrezione: "Chi gli vuole bene mi dice che è molto, molto depresso. D’altra parte, solo a dicembre diceva: 'Devo curare la mia salute mentale'". Il caso Balocco e le indagini giudiziarie su pandoro rosa della moglie avrebbero acuito i problemi psicologici del cantante, che da tempo è in cura per la depressione a causa dei problemi di salute avuti nel 2022, quando scoprì di avere un tumore al pancreas. Il ricovero d'urgenza, avvenuto lo scorso settembre e causato da un'emorragia interna da ulcera, ha risvegliato vecchie paure e la depressione è tornata con forza, alimentata dagli ultimi guai dell'imprenditrice digitale.