Un cavallo, una spada, la "Vera Croce": tutti i regali per l'incoronazione di Carlo

Londra è in fibrillazione per l’incoronazione di re Carlo III. Sono arrivati anche i primi regali per il nuovo sovrano, che ben si accordano con la sua personalità “green” e il suo impegno per la salvaguardia del pianeta. È previsto anche un piccolo regalo a tutti i bambini che nasceranno il prossimo 6 maggio, un ricordo del grande evento che si terrà a Westminster Abbey.

Doni per il nuovo Re

Lo scorso 19 aprile i giornali hanno dato una notizia davvero inaspettata: Papa Francesco ha donato a Re Carlo III due frammenti della “Vera Croce”, uno da un centimetro, l’altro da cinque millimetri. “Un dono personale” del Pontefice, come ha scritto il Telegraph. Di sicuro l’omaggio che rimarrà impresso nella memoria collettiva, poiché simbolo dell’amicizia, della solidarietà e della coesione tra la Chiesa cattolica e quella anglicana.

Carlo III ha ricevuto anche altri due graditissimi regali, come informa la Bbc: un cavallo (perfetto per un monarca amante degli animali e della natura) e una spada presentati dalla Royal Canadian Mounted Police (Rcmp, ma conosciuta anche come Mounties) lo scorso 28 aprile, durante una cerimonia al quadrangolo del Castello di Windsor. Lo splendido puledro nero di sette anni si chiama Noble, è stato descritto come “molto calmo” e “molto coraggioso” e lo vedremo in processione il prossimo 6 maggio. La spada nera e d’argento, invece, reca le iniziali e lo stemma del Re.

I Mounties sono arrivati a Londra per partecipare alla processione dell’incoronazione e l’incontro con Sua Maestà è avvenuto proprio in coincidenza con i 150 anni dalla fondazione della Rcmp. C’è anche un piccolo dettaglio interessante: Carlo III detiene il titolo onorario di Commissioner-in-Chief della Royal Canadian Mounted Police, ma la prima a ottenere questo titolo fu la regina Elisabetta nel 2012, in occasione del suo Giubileo di Diamante. Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha optato per un dono molto diverso, ma che comunque tocca le corde “green” del cuore di Re Carlo III: una donazione a una charity australiana a nome del sovrano.

A tal proposito il premier australiano ha dichiarato: “Ho approvato questa settimana il dono per il Re, una donazione, non penso di poterla rendere nota in anticipo, dalla nazione a una charity in suo nome”. I tempi sono decisamente cambiati se pensiamo che Elisabetta II ricevette dall’Australia, per la sua incoronazione nel 1953, due bracciali d’oro da 22 carati bordati di velluto. È arrivato un dono per il Re anche dall’Italia, per la precisione dall’Umbria: si tratta di una copia del “Martirio di San Sebastiano” di Luca Signorelli. L’originale è conservato nella Pinacoteca comunale. L’opera sarà realizzata secondo la tecnica della pictografia a olio su tavola e come supporto verrà utilizzato, come è stato per l’originale, il legno di massello.

Un piccolo presente per i bambini