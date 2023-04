Meghan Markle si rifiuta di baciare Harry: il video diventa virale

Riflettori sempre accesi su Meghan Markle. La duchessa di Sussex non ha fatto in tempo a mettere da parte la vicenda dell’incoronazione del futuro Re Carlo III e della moglie Camilla che, dopo aver confermato la sua assenza all’evento, è ricomparsa in pubblico insieme al suo Harry. Non è tanto però l’apparizione della coppia a far discutere, ma quanto il “rifiuto” del bacio di Harry da parte di Meghan.

Il bacio "negato"

I duchi di Sussex hanno assistito insieme a una partita di basket tra Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies all’arena Crypto.com di Los Angeles, sfida poi vinta dai Lakers. Durante la sfida dei playoff, però, c’è stato un momento che ha catturato decisamente l’attenzione di tutti: quando la coppia è stata beccata dalla Kiss cam, la famosa telecamera che è solita puntare gli spettatori sugli spalti e invita a scambiarsi un bacio davanti a tutti i presenti che - nel caso in cui la Crypto.com Arena fosse a capienza completa - si aggirano intorno ai 20 mila ospiti. Nel video ormai diventato virale vediamo il principe Harry che sorridente ha cercato di fare del suo meglio per convincere la moglie a baciarlo; quest’ultima, invece, tra le risate si è scansata rinnegando il bacio in mondovisione. Naturalmente, hanno iniziato a circolare le ipotesi più estreme, c’è chi parla di crisi tra i due e che il rifiuto di Meghan sia legato alla sua volontà di lasciarlo.

Il look di Meghan Markle

Meghan si è presentata alla Crypto.com Arena con un completo total pink in blazer e bermuda di lino griffati Sarah Staudinger, accompagnata da tacchi vertiginosi in beige. All’evento anche tantissime celebrità come l’attore Adam Sandler, la modella Kim Kardashian, il figlio di 7 anni Saint West e la madre Kris Jenner. Meghan è tornata ad apparire in pubblico insieme a Harry dopo parecchi mesi. Ricordiamo, infatti, che durante la promozione dell’autobiografia Spare, Meghan non si è mai fatta vedere insieme al marito.

La duchessa di Sussex al Ted Talk

Nella giornata di domenica, invece, l’abbiamo vista in video mentre presentava l’amico Misan Harriman in procinto di tenere un Ted Talk. Quest’ultimo, fotografo e attivista (il primo di colore ad aver scattato una copertina per il Vogue britannico) ha immortalato la principessa Lilibet l’anno scorso quando ha compiuto un anno. Per l’occasione, Meghan si è presentata con una nuova acconciatura: capelli schiariti, scalati e perfettamente lisci.