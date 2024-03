"I soldi sono la mia droga". La confessione di Fabrizio Corona

Cinico, determinato ma anche "megalomane e vanitoso" (per sua stessa ammissione). Fabrizio Corona è al giro di boa e venerdì spegnerà cinquanta candeline. Un traguardo che festeggerà con una grande festa insieme agli amici e ai familiari (comprese Nina Moric e Belen Rodriguez) ma soprattutto da uomo libero. Gli eccessi, il carcere, gli scandali e le droghe lo hanno segnato ma non cambiato e nell'intervista rilasciata al settimanale Chi, proprio in occasione dei suoi 50 anni, Corona ha parlato di sé come di una figura di riferimento nel panorama dei media e dello spettacolo: " Ho fatto la storia, ho inciso sulla società e sulla politica ".

"La mia droga è il denaro"

Nonostante abbia scontato la sua pena, i guai giudiziari per Corona non sono terminati e le cause, che lo vedono protagonista, sono ancora tante. Il motore, che lo ha spinto a volere diventare qualcuno oltrepassando regole e leggi, è stato uno solo, i soldi. " La droga più pericolosa per me? Il denaro è la mia vera droga. A me della fama non interessa, l'ho cercata nel 2007 dopo Vallettopoli perché mi servivano soldi e, per averli, dovevo metterci la faccia ", ha dichiarato Corona, parlando della sua fame di denaro più che di fama. " Quando sono entrato nel mondo dello showbiz ho capito cosa fosse la ricchezza", ha proseguito l'ex re dei paparazzi, che oggi è tornato operativo nel campo dei media: "Essere ricco significa, soprattutto, essere libero. Se sei ricco puoi fare e dire quello che vuoi ".

Il carcere e la voglia di rivalsa