I sorrisi col nuovo compagno, le carezza alla figlia: Carlotta Mantovan ritrova la felicità

Carlotta Mantovan pare aver finalmente ritrovato il sorriso e la serenità perdute accanto al suo nuovo compagno, e gli scatti rubati dai paparazzi in un ristorante di Roma non lasciano spazio a dubbi.

Sono trascorsi poco più di 7 anni dalla morte del marito Fabrizio Frizzi, un lutto che aveva stravolto la sua vita e ovviamente anche quella di Stella, figlia della coppia che di recente ha compiuto 12 anni. Una lunga storia d'amore, quella tra il celebre conduttore televisivo romano e l'allora giornalista di Sky Tg24, insieme dal 2002: dalla loro unione, nel maggio del 2013 nacque Stella, e i due convolarono a nozze l'anno dopo nel mese di ottobre del 2014.

Il loro matrimonio durò tuttavia appena 4 anni, a causa dei problemi di salute di Fabrizio Frizzi. Il primo grave episodio si verificò il 23 ottobre 2017, proprio nel corso della registrazione di una puntata de "L'eredità": vittima di una lieve ischemia, il conduttore fu trasportato d'urgenza al Policlinico Umberto I di Roma, dove rimase ricoverato per ricevere le cure del caso ma anche per effettuare i necessari accertamenti.

Dimesso a novembre, Frizzi riprese a lavorare il 15 dicembre, tornando nuovamente alla conduzione del suo programma televisivo. A cinque mesi di distanza dal primo episodio, il presentatore stette di nuovo male e fu trasportato in codice rosso presso l'ospedale Sant'Andrea di Roma a causa di un'emorragia cerebrale: il giorno dopo, il 26 marzo del 2018, fu dichiarata la sua morte.

Fu un colpo terribile per Carlotta Mantovan, la quale con la figlia che allora aveva appena 5 anni decise di abbandonare l'Italia per vivere in un piccolo paese nelle campagne francesi con l'obiettivo di elaborare il lutto e tornare alla vita. Ora quel momento sembra per lei finalmente arrivato, dato che proprio in Francia lo scorso anno ha conosciuto il suo nuovo compagno, col quale da qualche mese fa coppia fissa.

Non sono tante le notizie sull'uomo, ma dagli scatti pubblicati su Gente appare chiaro che sia riuscito nel difficile compito di far ritrovare sorriso e serenità non solo nella vita di Carlotta ma anche in quella della figlia Stella. Dalle foto, realizzate poco dopo la partecipazione al concorso ippico Piazza di Siena, si può chiaramente intuire il forte legame che unisce i due e la felicità che pare emergere da questo nuovo contesto familiare.

Una cosa non scontata, visto il dolore per la perdita.

"Quella con Fabrizio è stata una storia irripetibile, ma rinascere significa non chiudere il cuore all'amore"

, dichiarò Carlotta Mantovani tempo fa, e ora sembra proprio che sia riuscita finalmente a voltare pagina.